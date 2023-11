Angelica Baraldi, ha mentito davvero a tutti: “Pagato per spacciarsi per il compagno” | Chi è davvero Rick

Dopo la puntata andata in onda del Grande Fratello qualcuno ha fatto vedere insinuazioni abbastanza gravi sul conto della lealtà di Angelica Baraldi. Andiamo a scoprire cosa è successo davanti alle telecamere

Sicuramente questa edizione sta riservando dei colpi di scena inaspettati. In primis Beatrice Luzzi ha stupido tutti quando ha dato un’occasione al giovane Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo, nonostante fosse interessato a Samira Lui, si è lasciato comunque andare tra le braccia dell’attrice. Secondo quanto detto da lui pare che siano andati oltre sotto le coperte.

Poi durante una conversazione con alcuni compagni d’avventura ha menzionato i figli sostenendo che a lei non importa nulla di loro che la seguono da casa. In compenso il rapporto con Massimiliano Varrese è migliorato dopo che lei gli è stata accanto dopo l’uscita di Heidi Baci.

Inoltre ha svelato a Jill Cooper di essere una delle autrici delle domande de La ghigliottina, ovvero la fase finale del quiz televisivo L’Eredità. Cosa alquanto strana, dato che ha dichiarato di non aver conosciuto Samira prima del reality. Facendo parte entrambe dello stesso programma televisivo, per qualcuno è impensabile che non si siano mai presentate di persona.

In queste ore si sta parlando anche di un altro concorrente e anche stavolta si tratta di una ragazza, ovvero Angelica Baraldi. Quest’ultima è finita al centro dell”attenzione dopo che Giampiero Mughini le ha fatto notare che ha dei movimenti inequivocabili quando c’è la musica. Alfonso Signorini ne ha voluto parlare in diretta sostenendo che determinati termini possono ferire il destinatario. D qualche ora, invece, si sta mettendo in dubbio la sua lealtà.

Concorrente del Grande Fratello nei guai: ha mentito a tutti

Angelica, anche se ha risolto con Mughini, non ha nascosto il suo dispiacere. Successivamente una sera ha ballato con il nuovo arrivato Mirko Brunetti e il modo in cui l’ha fatto ha scatenato tante persone, soprattutto l’attuale fidanzata Greta Rossetti.

Infatti tra le due c’è stato un confronto nel salotto e non sono mancate parole forti nei confronti di Angelica. Per fortuna Signorini ha deciso di farle una sorpresa, eppure qualcuno ha avuto da ridire.

“Nemmeno un bacio dopo mesi che non si vedono”

In poche parole Angelica ha sempre detto di essere fidanzata da anni con un ragazzo di nome Riccardo. Il Gf lo ha fatto entrare nella casa per qualche minuto e così hanno avuto la possibilità di rivedersi a distanza di giorni. Lui le ha dato la giusta carica per affrontare questa esperienza, dunque sui social in tanti hanno espresso il proprio parere.

“Stanno insieme da 6 anni e nemmeno un bacio si sono dati dopo mesi che non si vedono?”, “A me sembra un attore pagato per spacciarsi per il fidanzato di Angelica” e tanti altri commenti simili si possono leggere nel post. Quale sarà la verità? Per scoprirlo non ci resta che attendere.