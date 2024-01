Dentifricio, qual è il miglior in assoluto: tutti i dentisti convengono su questo

Tra le varie marche di dentifricio i dentisti consigliano una rispetto alle altre. Andiamo a scoprire di quale si tratta

Circa 9.000 anni fa, secondo le testimonianze giunte a noi, pare che abbia avuto inizio la storia dell’igiene orale. Sono stati ritrovati dei molari su scheletri tra i resti di un villaggio nell’attuale Pakistan. Gli studiosi hanno individuato dei segni di cure dentistiche ottenuti con dei trapani manuali.

Una scoperta alquanto sconcertante, dal momento che all’epoca non esisteva ancora l’anestesia. Si dice anche che tra i 5.000 e il 1.000 a. C. sia comparso l’antenato del dentifricio. Si trattava di un miscuglio di corteccia, un impasto di estratti vegetali o di mirra dolce e fiori.

Secondo la storia il più antico dentista era un medico egiziano del 2.600 a. C. e già Ippocrate nel 400 a.C. invitava le persone a lavarsi i denti e gengive quotidianamente. Poi nel Medioevo, a causa di epidemie e carestie, la cura dell’igiene orale non era praticata e mal di denti era diffuso su larga scala. Chi era sprovvisto di denti tendeva a coprirsi con un ventaglio.

Per fortuna le cose nel corso del tempo sono cambiate e ad oggi al supermercato possiamo trovare varie marche di dentifricio. Ma qual è quello consigliato dagli esperti? Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Qual è il miglior dentifricio in assoluto?

Per quanto riguarda lo spazzolino pare che sia stato inventato nel 1.500 d. C. in Cina. Furono utilizzate setole costruite da fibre naturali, ma essendo morbide si rovinavano nel giro di pochi giorni. Solo nel XVI secolo finalmente si inizia a parlare di odontoiatria e due secoli dopo sono stati introdotti strumenti e cure adatti a tutti fino a diventare una sorta di culto del benessere.

Come detto prima, l’antenato del dentifricio proviene dalla Cina. Quello attuale, cremoso e dal buon sapore, è stato inventato negli Stati Uniti nell’Ottocento da Washington Sheffield, un dentista americano. A oggi al supermercato troviamo tantissime marche, ma qual è quella migliore? La risposta è immediata.

La presenza di un minerale è fondamentale

In realtà i dentisti non fanno riferimento a una determinata marca, bensì alla presenza del fluoro. Il dentifricio anticarie e al fluoro sono i più utilizzati. Non tutti sanno che sono composti al 95% da questo minerale che previene le infezioni dentali.

Andando nello specifico, il foro si lega agli ioni calcio che caratterizzano l’idrossiapatite (un minerale presente nei denti). In questo modo lo smalto del dente diventa più forte e combatte meglio gli acidi della placca batterica.