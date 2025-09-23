Chieti, Relazione del Dott. Di Bella al Master universitario in “Galenica farmaceutica per professionisti della salute umana e animale”

La galenica è in molti casi insostituibile e concorre con specialità medicinali, a riportare in un contesto fisiologico le reazioni biologiche deviate dalle patologie

La relazione sulla galenica al Master universitario mi dà l’opportunità di spiegare e documentare il ruolo determinante e crescente della galenica e denunciare al tempo stesso, l’attuale deriva del Relativismo in campo clinico e scientifico e pertanto la necessità di riportare la gestione della ricerca e della salute a una concezione scientifica razionale, etica, logica, ippocratica, affrancata da interessati condizionamenti e inconfessabili interessi. Farmacisti e medici dovrebbero condividere obiettivi, finalità, valori etici, conoscenze scientifiche e una concezione morale, spirituale della sacralità della vita e della salute.

Viviamo il tempo dell’inganno universale previsto da George Orwell, in cui dire la verità è un atto rivoluzionario, è il tempo della manipolazione della comunicazione, della disinformazione ripetitiva, ossessiva, dell’inquinamento delle coscienze, dell’ipnosi di massa, su cui si regge il globalismo delle élites.

Come denunciò Benedetto XVI: “Viviamo nel tempo del RELATIVISMO in cui il problema decisivo è la complessiva crisi morale della società e si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e interesse. L’arma più potente che l’uomo cosciente possiede (e può contrapporre), è l’unione fra fede e ragione”.

Il relativismo è alla base di questa dittatura della pseudoscienza, è l’antiscienza per eccellenza, per cui la verità, l’evidenza scientifica, non sono più un dato di fatto reale documentato certificato, verificabile, riscontrabile e riproducibile, ma, RELATIVO, imposto dalle elites per inconfessabili finalità ed esclusiva convenienza.

La galenica è in molti casi insostituibile e concorre con specialità medicinali, a riportare in un contesto fisiologico le reazioni biologiche deviate da patologie infettive, degenerative o neoplastiche. Le formulazioni galeniche del Metodo Di Bella, qui trattate, sono perfettamente tollerate alle dosi terapeutiche, in gran parte biologiche, come la soluzione di retinoidi in vitamina E, le Vitamine D3, C e la MLT- in legame d’idrogeno con adenosina, e condividono proprietà immunomodulanti, antidegenerative, antitumorali, antinfettive.

In molti casi la preparazione galenica ha consentito di sostituire molecole non reperibili come specialità ,o non più prodotte ,ma dotate di documentate proprietà terapeutiche, come il Lisozima, il Cliochinolo, gli Esteri fosforici del gruppo B, l’Ac Fenil chinolin carbonico, il Butirrato di sodio, la Lattoferrina, l’Alfalattoalbumina, la Selenio-Metionina, ecc…

Altro ruolo clinicamente ed eticamente rilevante della galenica, aver prodotto a costi accessibili molecole essenziali come la somatostatina la cui specialità nel 1998 aveva costi elevatissimi, inavvicinabili. Di tutte le molecole qui trattate sono ampiamente documentate in letteratura sia l’evidenza scientifica, che i riscontri clinici, ma non sono ancora valorizzate nelle linee guida istituzionali.

Nelle diapositive delle preparazioni galeniche, reperibili nel sito ufficiale del Metodo Di Bella, sono riportati, con relativi riscontri bibliografici, i meccanismi d’azione biomolecolari con le proprietà terapeutiche antinfettive, immunomodulanti, anti degenerative, di prevenzione e terapia oncologica.

“Siamo agli inizi di un nuovo capitolo della fisiologia del sistema nervoso centrale, che prospetta l’evenienza di un dato evento, come la risultante fattoriale di diverse serie di fattori. Tra questi la melatonina, non nella sua staticità molecolare, bensì nel suo dinamismo biochimico, esercita un ruolo, che limitato prevalentemente al sistema serotoninergico, può raggiungere estrema complessità e fine adattamento attraverso il sistema APUD piastrinico e interferire in funzione antiblastica nell’etiopatogenesi e nell’evoluzione dei tumori (Prof.Di Bella).

La Terapia del Prof. Luigi Di Bella considera i destini cellulari non necessariamente segnati in modo irreversibile, ma riprogrammabili, modulabili con una multiterapia biologica, che intervenga sequenzialmente e/o contemporaneamente e centripetamente sui bersagli strategici della proliferazione e mutabilità neoplastica e sulle molteplici reazioni vitali deviate dal cancro riconvertendole gradualmente alla normalità.