Calciomercato Juve tra Weah, Rabiot e Bremer: le news per Allegri

(Adnkronos) – La Juve aspetta Timothy Weah, trattiene Adrien Rabiot e potrebbe salutare Bremer. Il calciomercato bianconero si accende in entrata e in uscita, mentre la squadra a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri comincia a prendere forma. Sulle corsie esterne troverà spazio Timothy Weah, figlio di George, che sta per sbarcare a Torino dopo l'esperienza al Lille: 10-12 milioni per il cartellino del classe 2000. Il 'caso Rabiot' sta per definirsi: il centrocampista francese, in scadenza di contratto, è vicino alla firma di un nuovo accordo annuale. Con la permanenza di Rabiot, le strategie bianconere assumerebbero connotati più precisi. A centrocampo, la dirigenza – che aspetta l'arrivo del ds del Napoli Cristiano Giuntoli – deve piazzare gli esuberi, con Arthur e Zakaria in cima alla lista. In caso di cessioni, si aprirebbe lo spazio per l'inserimento di un nuovo elemento. Riflettori puntati anche sulla difesa e in particolare sul nome di Bremer. Il centrale brasiliano, acquistato un anno fa dal Torino per circa 50 milioni, fa gola a diversi club e in particolare al Tottenham. Gli Spurs potrebbero mettere sul tavolo più di 60 milioni e accontentare il calciatore con un contratto top.

