Cairo: “Scalare Mediaset? E’ un’invenzione. Politica? Mai dire mai”

(Adnkronos) –

"Non ho mai pensato di scalare Mediaset con un'opa. E' una cosa inventata, che non sta né in cielo né in terra". Lo ha detto Urbano Cairo, amministratore delegato e amministratore di Rcs, durante la presentazione dei palinsesti di La7 a Milano. "Con Berlusconi ho avuto la fortuna di lavorare come assistente diretto per 4 anni e altri 10 Publitalia e Mondadori, c'era un rapporto personale bello e mi è dispiaciuto – ha sottolineato Cairo -. Quando Berlusconi è mancato l’ultima cosa alla quale ho pensato è stata questa. Anche da un punto di vista umano, mai lontanamente l’avrei pensata. Rcs era contendibile, Mediaset non lo è. Ribadisco; non ho mai pensato a questa cosa". E la politica? Si può ipotizzare, prima o poi, una discesa in campo? "E' una cosa remota ma mai dire mai". —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata