Biscotti del Lidl, non crederesti mai chi li produce: escono dalla stessa fabbrica e li pagheresti 3€ in più

Quando scoprirete chi produce i biscotti che trovate sugli scaffali della Lidl resterete letteralmente a bocca aperta. Andiamo a scoprire il motivo

In questi giorni tante sono state le persone che si sono recate nel supermercato per via del Natale. Nelle prossime ore, invece, bisognerà pensare a un menù adatto per la fine dell’anno. In realtà sono momenti da trascorrere con la propria famiglia, per questo motivo chi si diletta ai fornelli cerca di dare il massimo.

Ci sono vari supermercati e la scelta dipende da un gusto personale. Conad, Eurospin, Carrefour, Esselunga, Eurospin, Coop, Bennet, Lidl e altri ancora propongono dei prodotti alimentari che non deludono mai.

Chi si reca presso un supermercato con il marchio della Lidl sicuramente avrà focalizzato l’attenzione nel reparto della prima colazione. Non mancano merendine, fette biscottate, marmellata, creme spalmabili, caffè, cereali e biscotti.

La scelta dei biscotti è davvero difficile quando si hanno tante alternative. Ma da quale fabbrica provengono? Andiamo a scoprirlo.

Le aziende che forniscono la Lidl sono note a tutti

Sugli scaffali dei supermercati della Lidl è possibile trovare di tutto. I prodotti alimentari sono sottoposti a minuziosi controlli e ognuno di essi proviene anche da note aziende dell’estero. Per esempio Master Crumble – Muesli croccante con pezzetti di cioccolato e nocciole è prodotto in Belgio.

Da non dimenticare il Choco Rice – Riso soffiato ricoperto con cioccolato proveniente dalla Germania. Il gruppo Bauli fornisce i supermercati di croissant alla crema e vuoti con lo zucchero Nastrecce. E i biscotti? La maggior parte proviene da aziende del territorio italiano.

Ecco chi produce i biscotti della Lidl

Per quanto riguarda i biscotti, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. È possibile mettere nel carrello della spesa di tutto e di più! Ma chi li produce? Ecco la risposta: i biscotti Realforno e quelli integrali sono prodotti da Balocco di Fossano (CN), i Wafer alla nocciola della Sondey dall’azienda CRICH, i Savoiardi e gli Amaretti Realforno da Vicenzi, i biscotti Petit Realforno e i Frollini dorati di Dolfi dalla Colussi.

Inoltre i Cantuccini e le Sfogliatelle glassate del marchio Realforno sono prodotti da Asolo Dolce srl di Rignano sull’Arno (FI). Infine prodotti e confezionati in Spagna abbiamo i biscotti Realforno Frivolini. Chi si reca spesso a fare la spesa presso la Lidl può confermare che la qualità e il prezzo viaggiano sullo stesso binario. Ragion per cui non resta fare altro che gustare ogni singolo biscotto per trarne delle conclusioni personali.