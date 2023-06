Berlusconi, Ucraina: “Putin oserà andare ai funerali”

(Adnkronos) – "Putin ha detto diverse volte che Mr. Berlusconi era un suo caro amico. Putin oserà dare in persona il suo ultimo saluto e vistare funerale? ". Se lo chiede su Twitter Anton Gerashchenko, consigliere del ministero dell'Interno ucraino, allegando una foto di Vladimir Putin – che è colpito da un mandato d'arresto della Corte penale internazionale – e Silvio Berlusconi, morto oggi all'età di 86 anni. Il presidente russo, con una nota, ha espresso "grande dolore" per la scomparsa del leader di Forza Italia. "In Russia verrà ricordato come un sostenitore coerente e di principio del rafforzamento delle relazioni amichevoli tra i due paesi'' Italia e Russia, ha detto Putin. All'inizio dell'anno, alcune dichiarazioni di Berlusconi sulla guerra tra Ucraina e Russia hanno provocato la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Da premier non avrei mai parlato con Zelensky", le parole di Berlusconi a febbraio. "Io a parlare con Zelensky se fossi stato il presidente del Consiglio non ci sarei mai andato perché stiamo assistendo alla devastazione del suo Paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili. Bastava che cessasse di attaccare le due Repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto, quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore". "Berlusconi? Nessuno gli ha mai bombardato casa, nessuno si è presentato con i carri armati nel suo giardino…", le parole di Zelensky, interpellato nella conferenza stampa durante la visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Kiev. "I diversi leader hanno diritto di pensiero, il vero problema è l'approccio della società italiana che a quei leader hanno dato un mandato. Io credo che la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata dai missili, mai siano arrivati con i carri armati nel giardino di casa sua, nessuno ha ammazzato i suoi parenti, non ha mai dovuto fare la valigia alle 3 di notte per scappare o la moglie ha dovuto cercare da mangiare e tutto questo per amore dei fratelli russi", la risposta di Zelensky. "Io auguro pace a tutte le famiglie italiane, anche a chi non sostiene l'Ucraina, ma la nostra è una grande tragedia che va capita. Voglio che vengano qui a vedere con i propri occhi, vedano la scia di sangue che hanno lasciato". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

