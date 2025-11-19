ATTENZIONE – La tua banca ti sta spennando: ci sono dei costi che ti addebitano senza motivo | Elimina queste spese annue e cosa tagliare subito

L’ultima indagine ufficiale sui conti correnti rivela che molti correntisti italiani continuano a pagare spese inutili e facilmente eliminabili: costi nascosti, commissioni evitabili e addebiti che spesso passano inosservati.

L’analisi mostra che la spesa media per un conto tradizionale supera i 100 euro l’anno, mentre per i conti online la cifra è molto più bassa. Una differenza che mette in luce quanto pesino ancora, per milioni di utenti, canoni e commissioni che potrebbero essere drasticamente ridotti. A incidere sono soprattutto servizi non richiesti, formule obsolete e operazioni che potrebbero essere svolte gratuitamente attraverso canali digitali.

Molti clienti, senza rendersene conto, continuano a pagare canoni fissi, commissioni sui bonifici allo sportello, spese per carte che non utilizzano e costi di operazioni che in altri istituti sono offerte a zero euro. In un periodo in cui l’inflazione pesa sulle famiglie, questi addebiti non dovrebbero essere sottovalutati.

Le voci da controllare subito per non farsi spennare

Il primo elemento da verificare è il canone del conto corrente. Molti istituti applicano un canone annuale che può essere ridotto o azzerato semplicemente cambiando tipologia di conto o attivando servizi base come l’accredito dello stipendio o l’utilizzo prevalente dell’home banking. In molti casi, basta davvero poco per non pagarlo più.

Vanno controllate anche le commissioni sui bonifici eseguiti in filiale, che spesso hanno un costo elevato rispetto a quelli effettuati online. Lo stesso vale per i prelievi effettuati su sportelli di altre banche, per i quali molti istituti addebitano costi fissi. Un’altra voce da non trascurare è la carta di debito o di credito: alcune hanno canoni annuali che è possibile eliminare scegliendo circuiti alternativi o versioni “base”.

Cosa fare per ridurre subito le spese bancarie

Il modo più semplice per risparmiare consiste nel richiedere alla banca un profilo “zero spese”, molto diffuso ormai in quasi tutti gli istituti. In alternativa, è possibile mantenere lo stesso conto ma rinegoziare alcune condizioni, soprattutto se si dimostra un utilizzo regolare e affidabile dei servizi.

Un altro passo utile è controllare attentamente il rendiconto annuale: questo documento riporta in modo dettagliato tutto ciò che è stato pagato durante l’anno. È qui che emergono costi spesso ignorati, come spese di invio comunicazioni, mantenimento del conto o gestione dell’home banking.

Infine, per chi non ha particolari esigenze, i conti online restano l’opzione più economica: costi ridotti, operazioni gratuite e commissioni quasi sempre assenti. La differenza di prezzo rispetto ai conti tradizionali può tradursi, in un anno, in un risparmio consistente.

In un periodo in cui ogni euro conta, conoscere e tagliare queste spese è fondamentale. Basta un controllo attento per scoprire che molto di ciò che paghi non è davvero necessario. E liberarsene significa smettere, finalmente, di farsi spennare dalla propria banca.