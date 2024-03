Assegno di Inclusione, pubblicate le date dell’accredito: pochissimi fortunati lo riceveranno prima del previsto

Rese finalmente pubbliche le date del pagamento per l’Assegno di Inclusione, in pochi lo riceveranno prima del previsto.

In un periodo come quello che stiamo vivendo al giorno d’oggi, dove la forte crisi e i perpetui rincari stanno attraversando, e pure a spron battuto il nostro Paese, c’è ben poco di cui stare calmi. Inoltre è anche particolarmente allietante in questa direzione sentir parlare di possibili nuovi accrediti.

I soldi infatti sembrano non bastare mai, come anche le spese che, dati alla mano, sembrano letteralmente non finire mai e che sono particolarmente difficili da onorare tutte quante. Questo è valido sia per quelle fisse, e non si parla del supermercato, che quelle impreviste, che ci piovono addosso come fulmini a cielo sereno.

Le spese infatti, volenti o nolenti e qualunque sia la nostra situazione economica, nel momento che esse sopraggiungono, vanno pagate, senza se e senza ma, anche se ciò significa andare in rosso con il conto. In questa direzione tuttavia il Governo, sia passato che attuale, ha indetto numerosi aiuti. Questi sono ad appannaggio delle persone maggiormente in difficoltà.

Assegno di Inclusione, uno degli aiuti indetti dal Governo

Ad ogni modo queste non sono per tutti quanti a prescindere. In primis è necessario, e questo è importantissimo, fare una specifica richiesta. In secundis gli organi competenti che ricevono la richiesta fatta, devono avere modo di verificare, tramite apposita documentazione, che il richiedente sia realmente in condizione da meritare l’aiuto economico.

Qui assume una grandissima importanza l’ISEE. volto a dare a chi di dovere un quadro generale della condizione economica del richiedente. Inoltre non sono soldi spendibili per qualsiasi cosa, ma incanalati verso precise condizioni. Ora che siamo finalmente giunti nel mese di marzo 2024 è venuta alla luce la prima data del pagamento, che pare essere stata, udite udite, pure anticipata. Ma a chi spetterà per davvero? Tuto quel che devi sapere in merito.

A chi spetta il credito anzitempo?

Partiamo innanzitutto con il dire che, per ciò che concerne l’attuale mese, ovvero marzo 2024, la data del primo accredito è stata fissata per il giorno di venerdì 15. I beneficiari di questo primo pagamento saranno coloro che hanno inviato la domanda e fissato il Pad tra il giorno 1 e 29 febbraio 2024. Allo stesso modo coloro che hanno inviato la domanda entro il 31 gennaio e sottoscritto il Pad successivamente, ma non oltre fine febbraio.

Nel giorno appena fissato verrà consegnata dunque la Carta D’Inclusione, su cui è stato fissato il credito, indirizzato però a spese ben specifiche. Il pagamento tuttavia deve essere in linea con l’espletazione in tempi corretti della trafila burocratica, ad opera dell’INPS. La data del secondo accredito invece è fissata al giorno di 26 aprile 2024.