Anziani, questo supermercato è il vostro regno | Per gli over 65 sconti tutti i giorni: spesa regalata e tavola imbandita

Esiste un supermercato che apre le porte agli anziani proponendo sconti pazzeschi! Andiamo a scoprire di quale si tratta.

In Italia ci sono tanti supermercati dove possiamo recarci per fare la spesa e riempire il carrello con tanti prodotti alimentari a prezzi super convenienti. Sicuramente è una buona notizia, dal momento che non tutte le famiglie riescono ad arrivare a fine mese dignitosamente.

In alcuni casi si può sfruttare la Carta dedicata a te che permette di spendere 500 euro per beni alimentari. Il Comune di residenza realizza un elenco con i nomi di coloro che ne hanno diritto e si tratta di persone che hanno un ISEE di basso valore.

Non ci crederai, ma le sorprese non finiscono qui! Stavolta non si parla di un supporto economico, ma di sconti che possono incidere di molto su budget economico di una famiglia. Secondo quanto riportato sul sito unes.it pare che chi ha superato una certa età abbia diritto a una spesa con super sconti!

In poche parole si può avere un coupon pari al 10% della spesa effettuata sugli articoli a prezzo pieno! Se sei interessato a saperne di più allora prosegui nella lettura.

Spesa a un prezzo inimmaginabile! Ecco dove devi andare

Stavolta al centro dell’attenzione c’è una catena della grande distribuzione organizzata che opera nel nord-ovest dell’Italia e fa parte del gruppo Finiper. Fondata nel 1967 a Milano, dall’unione di 7 negozianti che volevano ampliare una rete di punti vendita di piccole dimensioni, ha la sede principale a Vimodrone.

Nel 2018 ha fatturato 1 miliardo di euro e nello stesso anno ha contato circa 2.900 dipendenti. Ovviamente questi dati sono inevitabilmente aumentati nel corso di questi ultimi anni. Sicuramente il merito è anche delle proposte fatte ai clienti, degne di tener testa ad altre catene di grande distribuzione organizzata. Stavolta una categoria di persone potrà fare i salti di gioia.

Una proposta da cogliere al volo, ma con dei requisiti

In poche parole bisogna mostrare alla cassa il proprio codice cliente tramite l’app Unes e si può ottenere questo famoso coupon sugli acquisti, però non devono essere in promozione. Questi coupon avranno validità fino all’ultimo giorno dell’anno corrente e possono essere conservati, ma fino a un massimo di 5 coupon si possono utilizzare per fare la spesa.

Si applica, come detto prima, ai clienti con un’età uguale o superiore a 65 anni, deve essere rilasciata la copia del documento d’identità quando si compila il documento per farne richiesta. Anche i parenti possono fare la spesa, ma con una delega e i coupon si applicano per prodotti che non sono in promozione. Non si possono applicare su libri, ricariche telefoniche, servizio lavanderia, biglietti autobus, sushi virgola prodotti hi-tech, carte prepagate i prodotti last minute.