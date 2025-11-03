Addio asciugatrice, da quando uso il metodo norvegese il bucato è asciutto in 30 minuti | Prima la casa puzzava di umido

Vuoi ottenere un bucato asciutto, nonostante ci siano giornate piovose e senza consumare energia elettrica? Un metodo infallibile esiste.

Ti sarà capitato qualche volta di chiedere a tua madre o a tua nonna dei pareri utili per avere la casa sempre pulita e in ordine. Non ti hanno mai consigliato dei prodotti chimici da comprare ai supermercati spendendo cifre rilevanti per il portafoglio, bensì dei rimedi naturali ed economici allo stesso tempo.

Un esempio? Il bicarbonato di sodio è un ottimo alleato per pulire la cima a fondo ogni singolo angolo della casa. Poi c’è il limone che ha una proprietà sgrassante tale da rendere lisce e brillanti ogni tipo di superficie.

Tuttavia in tanti temono il bucato, in particolar modo nel periodo invernale perché non si asciuga mai o in estremo ritardo rispetto alle previsioni. Un vero problema se non si hanno nell’armadio i capi che servono per un determinato evento.

Sul sito greenme.it è stata riportata una notizia che piacerà sicuramente a coloro che sono costantemente alle prese con le faccende domestiche. Andando nello specifico, è stato consigliato come fare per avere il bucato asciutto in pochissimo tempo con un metodo molto noto in Norvegia.

Un metodo infallibile direttamente dalla Norvegia

Ormai l’estate è andata ed è arrivato l’autunno con un clima decisamente instabile. Questo rappresenta un problema soprattutto per chi si occupa delle faccende domestiche per via del bucato da stendere all’aperto. Quante volte è capitato di dover correre ai ripari per un temporale improvviso. Probabilmente ciò accadrà anche nei prossimi mesi, quindi qualcuno ha pensato bene di acquistare l’asciugatrice.

Si tratta di un ottimo elettrodomestico perché permette di asciugare gli indumenti anche quando fuori c’è il diluvio. Ovviamente incide sulla bolletta che ogni mese arriva nelle nostre case e per qualcuno è un duro colpo da reggere. C’è chi gli asciuga sui termosifoni, ma non è una buona idea perché non garantisce un buon risultato. A tal proposito c’è un trucchetto che permetterà di ottenerli asciutti e privi di umidità senza consumare ulteriore energia elettrica.

Tutto quello che occorre si trova nel mobile del tuo bagno

Per seguire alla lettera il metodo norvegese non dobbiamo fare altro che avere una grande asciugamano di spugna asciutta e pulito. Per intenderci, deve essere quello che si utilizza per il mare o la piscina. Dobbiamo collocarlo su un tavolo e mettere al centro i capi bagnati per poi avvolgerlo fino a dargli una forma di salsicciotto. Le fibre del tessuto assorbono l’umidità in eccesso e questo permetterà l’asciugatura più veloce.

Subito dopo aver strizzato l’asciugamano stendiamo i capi sullo stendino. Se piove ovviamente sarà collocato all’interno della casa. Prova questo metodo e scoprirai la sua efficacia perché l’umidità eliminata permetterà al bucato di asciugarsi nel giro di qualche ora.