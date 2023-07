A Perugia Jazz & Digital: diamo ritmo all’innovazione

(Adnkronos) – Il 14 luglio, a Perugia, si terrà 'Jazz & Digital: Diamo ritmo all’innovazione', il 1° meeting nazionale della Commissione per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, organizzato dalla Regione Umbria in qualità di coordinatrice, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e Province Autonome e la Fondazione Umbria Jazz. L’evento, nell'ambito di Umbria Jazz Festival, sarà una importante occasione di riflessione e confronto sulle nuove sfide in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione tra il settore pubblico e i massimi livelli del settore privato, insieme per individuare strumenti e prospettive comuni. 'Jazz & Digital' sarà strutturato in stile jam session in cui gli assessori con delega all’innovazione tecnologica e la digitalizzazione delle regioni e province autonome italiane si confronteranno sulle principali tematiche e sfide legate al cloud, alla cybersicurezza, all'economia dei dati e all’intelligenza artificiale nel 'decennio digitale europeo'. L’evento, diretto e interpretato dal coordinatore della Commissione per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, l’Assessore della Regione Umbria Michele Fioroni, vedrà la partecipazione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’innovazione tecnologica e transizione digitale, Alessio Butti, del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Massimiliano Fedriga; della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei; del sindaco del Comune di Perugia, Andrea Romizi; del managing partner McKinsey Mediterraneo e director McKinsey Global Institute, Marco Piccitto; del vicepresidente Confindustria con delega al Digitale e vice president of Cisco Southern Europe, Agostino Santoni; del professore ordinario al Politecnico di Milano, presidente Made – Competence Center Industria 4.0, Marco Taisch e degli assessori con delega all’innovazione tecnologica e la digitalizzazione delle regioni italiane. La giornata si concluderà con la firma dell’accordo 'Insieme per la trasformazione digitale' tra il Governo e la Conferenza delle Regioni, per una leale collaborazione a supporto dell'innovazione tecnologica del Paese che sia sostenibile, sicura, efficace, inclusiva e che garantisca la sovranità digitale italiana. “Mancano pochi giorni a Jazz & Digital il primo meeting annuale della Commissione per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione – dichiara il coordinatore Michele Fioroni – Un momento in cui verrà siglato un importante accordo tra le Regioni ed il Governo per condividere insieme una roadmap sulla transizione digitale del Paese, per evidenziare il contributo che le regioni possono dare a questo obiettivo ma anche un momento in cui ci confronteremo con i grandi protagonisti aziendali ed accademici della tecnologia. Affronteremo temi chiave come la strategia sul cloud l’intelligenza artificiale, la cybersicurezza: insomma tutte quelle grandi sfide che oggi ci troviamo ad affrontare sia in ambito pubblico che nel privato, per portare questo Paese ai vertici europei anche in ambito digitale”. L’evento sarà trasmesso in streaming, qui il link per seguire la diretta dei lavori: https://www.onstream.it/JazzAndDigital/ —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata