Test matematico, riesci a dare la risposta giusta in un minuto? Solo i veri fenomeni ci riescono

Ecco un test di matematica fatto su misura per chi vuole mettersi alla prova. Se rispondi in pochissimo tempo allora sei davvero un fenomeno!

Una persona come può capire se possiede una mente logico-matematica? Se ragiona usando le regole della logica, l’inventiva e la perspicacia allora è dotata di un alto grado di problem solving. Inoltre risulta imbattibile nel gioco delle carte e nei casinò dove il calcolo e l’intuito devono battere il tempo e anticipare le mosse dell’avversario.

La professione che svolgono è quella di un matematico, un chimico, uno scienziato, un ingegnere e anche un artigiano. Chi ha questa forma mentis tende ad allenarsi quotidianamente per non perdere l’elasticità e aumentare così il quoziente intellettivo.

Su Internet e sulle riviste ci sono tantissimi giochi che possono aiutare in quest’impresa. Bisogna avere dall’esterno gli stimoli giusti per evitare la routine giornaliera e una situazione statica sotto ogni punto di vista. Questo “allenamento” serve soprattutto per chi deve fare dei concorsi con quiz basati sulla logica.

Proprio per questo motivo basta navigare sul web e così è possibile imbattersi in un test di matematica che potrebbe sembrare molto difficile. C’è chi ci rinuncia senza sforzarsi e chi vuole a tutti i costi riuscirci. Ecco in cosa consiste.

Operazioni numeriche impensabili, test matematico solo per i più bravi

I test di matematica mettono a dura prova le capacità di ragionamento perché dovete fare i conti con una sequenza operazioni matematiche. La figura messa in evidenza dell’articolo (uno scienziato, che potrebbe ricordare vagamente Albert Einstein, con alle spalle una lavagna) propone queste addizioni numeriche:

2+3+4= 11

3+4+5= 15

4+5+6= 19

7+8+9= ??

A colpo d’occhio può sembrare un’impresa impossibile. Il test consiste nel trovare la soluzione in un solo minuto. Non sei riuscito in tempo? Ecco la risposta che sicuramente soddisferà la curiosità dei più caparbi.

La risposta vi lascerà di stucco: un numero difficile da individuare

La risposta non è altro che il numero 31! Cosa si arriva? Ecco passo dopo passo il ragionamento fatto: se addizioni i numeri della prima sequenza (2+3+4) si ottiene come risultato 9. Ora che si fa? Si somma il 9 con il primo numero della sequenza, quindi 9+2= 11. La stessa cosa si deve fare per le altre:

3+4+5= 12+3= 15

4+5+6=15+4=19

7+8+9=24+7=31

Come vedete non è affatto facile arrivare a capire quali operazioni svolgere. Se ci siete riusciti, allora confermate di essere dei geni. In caso contrario, ci avete provato ed è questo ciò che conta. Mai gettare la spugna, ma tentare sempre!

