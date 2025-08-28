Roma Tor Tre Teste, il 26enne gambiano aveva già violentato un’altra donna. Il Comune prepara nuove misure di sicurezza

Il 26enne gambiano, titolare di protezione internazionale e regolare sul territorio italiano, avrebbe ammesso la violenza, sostenendo di aver agito sotto l’effetto del crack

Roma si sveglia ferita da due episodi di violenza sessuale che, in meno di due giorni, hanno colpito due quartieri della periferia est. Domenica 24 agosto, intorno alle 6 del mattino, nel Parco di Tor Tre Teste, una donna di 60 anni è stata aggredita e violentata mentre faceva una passeggiata col cane. La vittima, soccorsa e poi ricoverata, ha denunciato l’accaduto con lucidità, permettendo di tracciare un primo identikit dell’aggressore.

Due aggressioni in sequenza: da Tor Tre Teste al Quarticciolo

Martedì 26 agosto, poco dopo le 4 del mattino, un’altra donna, 44 anni, è stata assalita in via Prenestina, zona Quarticciolo, mentre attendeva l’autobus. L’uomo le ha chiesto una sigaretta, poi l’ha trascinata in un vicolo e violentata su un cumulo di rifiuti. Anche lei, nonostante lo choc, ha fornito dettagli utili ai carabinieri.

In entrambi i casi il profilo dell’aggressore coincideva: un giovane africano, descritto con gli stessi indumenti e lo stesso atteggiamento predatorio.

L’arresto alla stazione Termini e la confessione

La svolta è arrivata in poche ore. Le telecamere della zona di Tor Tre Teste hanno ripreso il sospettato mentre si allontanava dopo la prima violenza. Grazie a queste immagini e al racconto delle vittime, i carabinieri hanno individuato il giovane alla stazione Termini nella giornata di martedì.

L’uomo, un 26enne gambiano, titolare di protezione internazionale e regolare sul territorio italiano, avrebbe ammesso la violenza, sostenendo di aver agito sotto l’effetto del crack acquistato poco prima. Il suo nome, reso noto successivamente, è Sheikh Hydara.

Entrambe le donne lo hanno riconosciuto dalle foto mostrate dagli investigatori. Le accuse nei suoi confronti sono pesantissime: due violenze sessuali aggravate, rapina e sequestro di persona.

La città reagisce – più controlli e illuminazione nelle aree critiche

I due episodi, ravvicinati e particolarmente violenti, hanno scosso l’opinione pubblica romana. Non solo per la brutalità, ma perché mettono in evidenza la vulnerabilità di alcune zone della periferia: parchi poco frequentati e scarsamente illuminati, fermate dell’autobus isolate, vie secondarie abbandonate al degrado.

Il Campidoglio, insieme alle forze dell’ordine, ha annunciato una serie di iniziative mirate:

Illuminazione potenziata nei parchi e nelle aree verdi di Tor Tre Teste e Quarticciolo, con lampioni a led e sensori di movimento.

nei parchi e nelle aree verdi di Tor Tre Teste e Quarticciolo, con lampioni a led e sensori di movimento. Videosorveglianza ampliata : nuove telecamere saranno installate in punti strategici, collegate direttamente con la centrale operativa dei carabinieri.

: nuove telecamere saranno installate in punti strategici, collegate direttamente con la centrale operativa dei carabinieri. Presidi mobili : pattuglie aggiuntive nelle prime ore del mattino e in fascia serale, quando le strade sono più deserte.

: pattuglie aggiuntive nelle prime ore del mattino e in fascia serale, quando le strade sono più deserte. Coinvolgimento delle associazioni locali: iniziative di sensibilizzazione sulla sicurezza e corsi di autodifesa gratuiti nelle palestre comunali, rivolti in particolare a donne e ragazze.

Il dibattito sulla sicurezza nelle periferie romane

La vicenda ha aperto un confronto anche in Consiglio comunale. La maggioranza spinge per rafforzare i progetti di riqualificazione delle periferie, in particolare i piani legati a “Roma Sicura”, già avviati nei mesi scorsi con il sostegno della Prefettura.

L’opposizione, dal canto suo, sottolinea l’urgenza di accelerare le assunzioni nelle forze dell’ordine e di ripristinare la presenza fissa di vigili urbani nei quartieri a rischio.

Nei gruppi di quartiere, sui social, emergono testimonianze di altre situazioni di pericolo: donne che evitano di uscire all’alba, cittadini che denunciano spacciatori e angoli bui.

Un trauma collettivo che chiede ascolto

Le due donne che hanno avuto il coraggio di denunciare meritano protezione e supporto psicologico, ma la città nel suo insieme si interroga. Il tema non è solo giudiziario: è sociale.

Ogni volta che un parco o una fermata dell’autobus diventa teatro di violenza, si incrina la fiducia collettiva nella possibilità di vivere lo spazio pubblico in sicurezza.

La sfida è duplice: garantire pene certe e rapide per chi compie simili reati, e allo stesso tempo ripensare la gestione urbana, affinché i quartieri non siano lasciati al buio, nel degrado, esposti al crimine.

L’arresto del 26enne gambiano chiude il cerchio giudiziario, ma non quello sociale. La vera risposta, adesso, è ridare luce, sicurezza e fiducia alle periferie. Solo così, tra Tor Tre Teste, Quarticciolo e tutte le aree delicate della Capitale, si potrà tornare a camminare senza paura.