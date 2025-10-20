Roma Sud avvolta dalle fiamme, evacuate case e strade chiuse per ore dopo un terribile incendio | Lavori incessanti scongiurare la tragedia

Un incendio ha costretto tanti romani a restare chiusi in casa. I Vigili del fuoco sono prontamente intervenuti.

Sul sito romatoday.it sono state riportate delle notizie che hanno colto tutti alla sprovvista. Poche ore fa, per esempio, in via Prenestina c’è stata un’esplosione avvenuta all’interno dei cantieri Atac dove si sta lavorando alla manutenzione della rete tranviaria. Andando nello specifico, è esplosa una bombola di ossigeno con un grande boato nella zona di Centocelle.

Una prima ricostruzione fatta dalla Polizia locale ha fatto emergere un lato inquietante! In poche parole una donna cubana di circa 40 anni ha dato fuoco a delle foglie e le fiamme sono poi arrivate nell’area del cantiere. È stata accusata per incendio doloso e resistenza a pubblico ufficiale, ma per il momento non è chiaro perché lo abbia fatto.

“La bombola in seguito l’esplosione ha impattato contro un’autovettura in sosta distante 150 metri dal punto in cui era inizialmente collocata”, ecco cosa hanno riferito i pompieri. Per fortuna non ci sono stati feriti, però le strade per il momento resteranno chiuse mentre i bus faranno dei percorsi alternativi.

Purtroppo le cattive notizie sono sempre dietro l’angolo pronte a saltare fuori da un momento all’altro. Stavolta andare in allarme ci hanno pensato i residenti di una determinata zona. Sul sito menzionato si può capire cosa è accaduto nel dettaglio.

Roma Sud, evacuate alcune zone per colpa di un incendio

Domenica scorsa nella zona di Campoleone, nei pressi del comune di Aprilia dove si trova lo stabilimento Aviogei, c’è stato un incendio. A dare degli aggiornamenti su quanto accaduto ci ha pensato il sindaco di Lanuvio, Andrea Volpi, avvalendosi dei suoi canali social. Il sindaco di Genzano Carlo Zoccolotti ha seguito il suo esempio e insieme hanno dato dei consigli alla popolazione.

Hanno invitato a non aprire le finestre e non esporre all’esterno né alimenti né indumenti. Per ora la situazione è stabile ma se dovesse peggiorare tutti saranno prontamente aggiornati. I cittadini dovranno seguire le indicazioni delle autorità competenti per il proprio bene.

Fumo e cattivi odori hanno allarmato i residenti

Sia il fumo che i cattivi odori hanno devastato la provincia di Roma e questo ha fatto preoccupare non sono i residenti di Lanuvio e Genzano, ma anche delle zone circostanti. Per fortuna è stato impeccabile l’intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile che stanno tenendo in sicurezza l’area coinvolta.

Anche nelle ore successive sono andate avanti le fasi di bonifica proprio per evitare il rischio di altri focolai. Tutto bene quel che finisce bene anche in questo caso.