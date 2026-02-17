Roma, capolinea bus Cornelia rinasce: pensiline smart, totem digitali e servizi autopulenti

Chi prende l’autobus a Cornelia lo sa: non è solo un capolinea, è un passaggio obbligato per migliaia di persone che ogni giorno incrociano metropolitana e linee su gomma. Proprio qui, uno dei nodi più frequentati della città, oggi è stata presentata la riqualificazione dell’area, con il Sindaco Roberto Gualtieri in sopralluogo insieme ai vertici di Roma Capitale, Municipio XIII e Atac.

Cornelia, capolinea strategico per metro e bus a Roma Ovest

Cornelia è un punto di snodo che mette insieme quartieri, scuole, pendolarismo e lavoro. Per questo la scelta di partire da qui ha un peso concreto: quando l’attesa è più ordinata, l’informazione è chiara e lo spazio è curato, anche il viaggio cambia ritmo. Al sopralluogo hanno partecipato l’Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, la Presidente del Municipio XIII Sabrina Giuseppetti, il Presidente di Atac Alessandro Rivera e i consiglieri capitolini Antonio Stampete e Giovanni Zannola.

Restyling del capolinea bus: decoro urbano e intervento coordinato

La riqualificazione viene presentata come un lavoro integrato, realizzato in sinergia fra Atac, Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, Ama e Ufficio Decoro Urbano capitolino, con la collaborazione della Polizia Locale e il coordinamento della Direzione Generale di Roma Capitale. In parole semplici: non solo “una mano di vernice”, ma un intervento che prova a mettere ordine dove passano tante persone, ogni giorno.

Pensiline nuove e InfoTotem: tempi di arrivo in tempo reale

Nell’area sono state installate 7 nuove pensiline modello Eterna e 7 nuovi cestini Cestò, che si aggiungono a quelli già presenti. Arrivano anche due macchine mangiavetro. Le pensiline portano con sé una dotazione che punta su funzionalità: illuminazione integrata e InfoTotem digitali con previsioni di arrivo in tempo reale, indicazioni sull’affollamento a bordo e prese Usb per ricaricare i dispositivi, utili soprattutto nelle ore di punta.

NaviLens e accessibilità: attenzione a non vedenti e ipovedenti

Fra le novità c’è anche il sistema NaviLens, pensato per supportare persone non vedenti o ipovedenti. È un dettaglio che fa differenza perché sposta il tema dell’accessibilità dal “dopo” al “durante”: l’infrastruttura diventa più leggibile e più facile da usare, senza dover chiedere aiuto ogni volta.

Piano Fermate Smart Atac: a Cornelia debutta il nuovo Box

Cornelia è inoltre il primo capolinea coinvolto dal nuovo Box previsto dal Piano Fermate Smart di Atac: totem dedicati ai tempi di partenza, una nuova biglietteria automatica e servizi igienici di ultima generazione autopulenti. Un pacchetto di interventi che mira a ridurre disagi tipici dei grandi nodi: file, incertezza sugli orari, mancanza di servizi essenziali.

Strade e pavimentazioni: 5.000 metri quadrati sistemati, più luce e segnaletica

Non manca la parte “strutturale”: rifacimento del manto stradale e della pavimentazione per circa 5.000 metri quadrati, rinnovo della segnaletica orizzontale, sistemazione dei parapedonali, pulizia delle caditoie e verifica dell’illuminazione pubblica. Sono lavori che spesso si notano solo quando mancano, ma che incidono sul modo in cui si vive un luogo, specie la sera o con la pioggia.

Cosa cambia per chi viaggia: attesa più comoda e informazioni più affidabili

La promessa, adesso, è tutta nell’uso quotidiano: un capolinea più ordinato, più leggibile, con servizi e dati utili in tempo reale. Cornelia non è un punto qualunque della mappa: è uno di quei luoghi in cui Roma si muove davvero. E quando un nodo regge, il resto del viaggio diventa più semplice.