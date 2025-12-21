Post Juve-Roma: i problemi in attacco e nei big match

La partita dello Stadium allontana la Roma dai piani altissimi della classifica (al netto delle partite da recuperare) e fa tornare tutti alla realtà, complice anche le dure parole di Gasperini a fine partita.

Gli scontri diretti persi: si è sotto alle prime

Come nell’intervista a fine partita ha dimostrato, Gasperini ha ammesso che la Roma è inferiore a Juventus, Napoli, Inter e Milan. I dati in questo senso sono oltremodo espliciti: 4 partite, 0 punti, 1 gol fatto. La squadra manca di quel quid con squadre di altissima classifica: se c’è del rammarico per come sono andate le sfide alle milanesi, contro Juve e Napoli sono state sconfitte più nette, anche se sono tutte arrivate con un gol di scarto. Insomma, per il tecnico l’andamento dei 4 scontri diretti indica il valore della squadra.

Attacco: ancora non ci siamo

Quasi come conseguenza di ciò, è l’attacco ad essere sotto accusa. Anche stavolta il tridente leggero schierato dall’inizio non ha convinto, e quando è cambiato radicalmente a parte il guizzo di Ferguson e Baldanzi, si è creato troppo poco. I numeri offensivi in campionato sono eloquenti: è il decimo attacco della Serie A con alcuni giocatori ancora troppo sotto le aspettative tra Ferguson criticato direttamente dall’allenatore, Dybala, Soulé e Pellegrini spenti più Bailey vittima dell’ennesimo problema fisico. Gran parte della stagione della Roma passa da questi nomi nella speranza di qualche arrivo a gennaio.

Note positive: Ziolkowski e quarto posto ancora in mano

Alla diramazione delle distinte aveva creato più di qualche sopracciglio alzato, ma la prestazione di Jan Ziolkowski è stata di qualità al centro della difesa, la migliore fino ad ora in maglia giallorossa. Anche Rensch pluriadattato sul centrosinistra ha tenuto bene, pur non garantendo la fisicità di Ndicka e di Hermoso. Altra nota positiva è che nonostante la sconfitta contro una rivale diretta la Roma rimane al quarto posto e le prossime sfide per chiudere il girone d’andata sono Genoa, Atalanta e Lecce: a metà campionato Gasperini è in piena lotta Champions.