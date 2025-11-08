Non è solo zucchero: in questo alimento c’è la vera causa di ictus e infarti | Adesso anche i medici stanno dicendo di non mangiarlo

Incredibile, ma vero! Sbarazzati di questi prodotti alimentari e avrai una vita sana e longeva!

Molti non riescono a resistere ai piaceri della tavola, soprattutto quando si tratta della cucina mediterranea. Ci sono piatti tipici di ogni regione che riscuotono un grande successo anche con i turisti che provengono dall’estero.

Tuttavia il troppo storpia e questo vale anche quando ci sediamo a tavola. Chi ha intenzione di seguire una corretta alimentazione può rivolgersi a un nutrizionista mentre altri possono documentarsi avvalendosi del web. In questo modo si possono scoprire verità sconcertanti.

Secondo quanto riportato sul sito alla cucinaitaliana.it pare che ci siano dei cibi ultra processati che dovrebbero essere assolutamente evitati per salvaguardare la propria salute. Tuttavia è stata pubblicata la notizia inerente a una ricerca che smentisce in parte quanto riferito. È stato mostrato un elenco da tenere sotto mano nel momento in cui si va a fare la spesa.

Non ci crederai, ma il consumo eccessivo potrebbe causare l’aumento di diverse patologie come malattie cardiache e diabete di tipo 2 fino ad arrivare al cancro e alla demenza. A tal proposito è stata condotta un’indagine dagli esperti. Se sei curioso di capire se metti abitualmente questi prodotti alimentari che nel carrello della spesa allora devi proseguire necessariamente nella lettura.

Attento a questi alimenti. La tua salute rischia grosso!

Quest’indagine è stata fatta prendendo in considerazione più di 200.000 adulti americani. Il 17% ha dimostrato di avere più probabilità di sviluppare malattie cardiovascolari. Infine il 23% di sviluppare quelle coronariche mentre il 9%, la probabilità di andare incontro a un ictus! Tutto questo per delle abitudini alimentari sbagliate!

La scelta migliore è quella di portare a tavola cibi non lavorati o minimamente lavorati. Per questo devi acquistare frutta, verdura, legumi e cereali integrali. Allo stesso tempo bisogna eliminare o ridurre al minimo le carni lavorate. Per il resto si devono assolutamente evitare di determinati cibi.

Ecco il risultato di una ricerca di un’Università americana

Una docente associata di nutrizione di una nota Università degli Stati Uniti si è dedicata a uno studio approfondito sul rapporto tra dieta eccessivamente industriale e malattie coronariche. È stata usata dai suoi colleghi e insieme hanno realizzato questo elenco con gli alimenti peggiori in assoluto.

In prima posizione ci sono le bibite gassate per il contenuto elevato di zuccheri, al secondo posto gli hot dog con i grassi saturi e conservanti, al terzo posto la pancetta, al quarto le energy drink, al quinto le salsicce di pollo perché ricche di conservanti nocivi. A seguire ci sono i succhi di frutta industriali, i bastoncini di pesce impanati, panini al salame, bevande aromatizzate al tè e infine bevande a base di latte aromatizzato.