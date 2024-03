Napoli capitale della pizza? Non è più così, la migliore è proprio a Roma: la più buona d’Italia la mangi solo qui

Pizza, un alimento a cui un buon italiano che si rispetti non può e non deve rinunciare. Adesso poi la notizia è pazzesca: la sua Capitale non è più Napoli.

Quando la sera decidiamo di consumare, come cantava anche il buon Stefano Belisari, detto Elio di Elio e le storie tese nel grande successo sanremese del 1996 La Terra Dei Cachi, “…una pizza in compagnia, una pizza da solo…” solitamente incontriamo il favore generale, dato che si tratta di un cibo che si consuma sempre molto volentieri.

In questa direzione dobbiamo dire poi che, per l’appunto, il classico non stanca mai, dal momento che la margherita, ovvero la classica pizza mozzarella e pomodoro come ha visto la sua genesi, rimane sempre la preferita da tutti quanti. Da lì in poi sono poi venuti alla luce numerosi altri gusti, da quelli più classici a quelli più elaborati.

Ricollegandoci alla parentesi musicale citata all’inizio possiamo anche dire che la pizza ha visto altri due accorati omaggi da due enormi artisti italiani della musica. Entrambi ora non ci sono più ma possiamo ugualmente citarli con infinito rispetto. Parliamo di Giorgio Gaber e Pino Daniele.

Pizza, autentico patrimonio culturale culinario italiano

Prendiamo in esame il secondo. Pino Daniele, all’anagrafe Giuseppe Daniele, nato nel 1955 e tristemente scomparso nel 2015, era per l’appunto napoletano. Nella sua canzone Fatte nà pizza, citava per la precisione due particolari gusti cantando “…pizza, pizza a margherita, t’à mangi ch’è mani poi te lecchi le dita! Pizza, pizza, capricciosa…”.

Questi due per l’appunto sono due gusti iconici della tradizione della pizza che, a quanto pare ha visto la sua genesi nella città partenopea della maschera di Pulcinella. Parliamo di Napoli. Una notizia che ora stiamo per rivelare a quanto pare avrebbe tolto il primato alla città partenopea come patria della miglior pizza.

La pizza più buona si mangia a Roma

Possiamo intanto dire che la pizza è sempre eccezionale, in qualsiasi parte dell’Italia decidiamo di mangiarla. Non per nulla è da considerarsi proprio l’emblema del nostro Paese. Va tuttavia detto che però nella Città Capitolina, come è stato sovente dimostrato anche da un altro pizzaiolo mediatico molto conosciuto, ovvero Gabriele Bonci, la pizza subisce una piccola variante.

In questa città infatti molto buona e molto ricercata quella in pala. Qui in particolare accorrono molti turisti da diverse parti dell’Italia e non solo al fine di assaggiare un’eccellente pizza di questa tipologia. Sul podio infatti possiamo ammirare ben tre locali tipici. Al primo posto ecco la Pizzarium Roma, seguita poi, sempre nella Città Eterna, da Lievito Pizza, Pane…