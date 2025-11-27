Metromare bloccata | Maltempo e caduta albero fermano la linea: pendolari nel caos fino a nuovo ordine

Un albero precipitato sui cavi elettrici ha interrotto il servizio tra Acilia e Colombo, creando disagi e ritardi in piena ora di punta.

La linea Metromare si è fermata improvvisamente nelle prime ore del mattino a causa della caduta di un grosso albero sulla linea aerea elettrificata. L’incidente, avvenuto nel tratto compreso tra Acilia e Cristoforo Colombo, ha determinato l’interruzione immediata della circolazione in entrambe le direzioni. Il maltempo delle ultime ore, con raffiche di vento particolarmente intense, ha indebolito alberature e infrastrutture già fragili, causando un blocco totale che ha colto di sorpresa migliaia di pendolari diretti verso Roma.

Fin dai primi minuti la situazione è apparsa critica: affollamenti alle banchine, mancanza di informazioni chiare e una lenta attivazione dei servizi sostitutivi hanno alimentato l’insofferenza dei viaggiatori. Le navette su gomma predisposte come alternativa non sono riuscite a gestire l’enorme flusso di utenti, con conseguenti attese prolungate e difficoltà a raggiungere in orario luoghi di lavoro, scuole e appuntamenti programmati.

Le cause del guasto e la fragilità della linea

La dinamica dell’incidente è stata ricostruita in poche ore: l’albero, indebolito dalle condizioni meteorologiche, è precipitato sui cavi della linea elettrica tranciandoli e rendendo impossibile la prosecuzione del servizio ferroviario. Pur trattandosi di un evento improvviso, l’episodio mette nuovamente in luce le criticità strutturali della Metromare, un’infrastruttura che da anni mostra limiti legati alla manutenzione, alla vetustà degli impianti e alla scarsa resilienza agli eventi atmosferici.

Molti pendolari hanno denunciato sui social e presso gli sportelli informativi una sensazione di abbandono, sottolineando come la risposta all’emergenza sia apparsa lenta e disorganizzata. Anche la sostituzione con autobus, spesso sovraffollati e poco frequenti, ha contribuito a rendere la mattinata particolarmente complessa. L’episodio riaccende così il tema degli investimenti necessari per mettere in sicurezza la linea e migliorare un servizio essenziale per la mobilità del quadrante sud della Capitale.

Rischi futuri per il servizio e richieste degli utenti

Il blocco registrato oggi non appare come un caso isolato, ma come l’ennesimo campanello d’allarme per una linea che negli ultimi anni ha subìto numerosi guasti e interruzioni. La frequenza degli episodi fa temere nuovi disservizi, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione invernale e l’aumento di fenomeni meteorologici intensi.

I pendolari chiedono maggiore programmazione, manutenzioni più frequenti e un piano di emergenza davvero efficace. Per molti utenti il problema non è solo il guasto in sé, ma la gestione dell’imprevisto, spesso lenta e accompagnata da informazioni carenti. Le prossime ore serviranno per ripristinare completamente la linea, ma il vero banco di prova sarà la capacità di prevenire nuovi blocchi e restituire ai cittadini un servizio affidabile e all’altezza delle esigenze quotidiane.