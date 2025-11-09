Mercurio non perdona: da metà novembre crolli, delusioni e scelte obbligate per questi 3 segni | Sarà un periodo molto faticoso

Brutte notizie per tre segni zodiacali: nel corso delle prossime settimane dovranno affrontare delle sfide inimmaginabili.

Questa volta l’Oroscopo non perdona. Con l’arrivo delle basse temperature, gli astri si sono allineati in maniera tale da far uscire i punti deboli di alcuni segni zodiacali, che si ritroveranno ad affrontare un periodo alquanto buio e intenso.

La brutta sorte si ripercuoterà sotto più punti di vista, dalla sfera sentimentale a quella professionale, fino ad arrivare al contesto economico, dal quale sempre più persone stanno cercando di rimanere a galla, complice la situazione globale che ha portato caos, crisi e disagi.

A partire da metà novembre saranno tre i segni maggiormente colpiti. Infatti dovranno fare di tutto pur di superare le prossime settimane, che saranno caratterizzate da imprevisti, litigi, fraintendimenti e fortissime delusioni.

I tre segni più sfortunati: sarà un novembre da dimenticare

Sono l’Ariete, lo Scorpione e il Leone a doversi preparare al peggio. Coloro nati sotto il segno dell’Ariete, dovranno fare i conti con delle energie fluttuanti: l’inizio della settimana infatti si prospetta molto pesante. Le spese potrebbero aumentare inaspettatamente e la pazienza potrebbe essere messa alla dura prova in varie interazioni personali, soprattutto con alcuni famigliari.

Ecco perché si consiglia di limitare le spese impulsive, ricontrollare i piani di viaggio e rimandare qualsiasi investimento o decisione importante fino a quando non tornerà la chiarezza. Meglio dunque fare un passo indietro e magari cimentarsi nella meditazione per stabilizzare la mente.

Attenzione alle prossime mosse: potranno essere “fatali” per il futuro

Lo Scorpione deve essere sempre onesto, a prescindere dalle circostanze. Solo così sarà in grado di non mettersi nei guai e di andare incontro a possibili fraintendimenti. Del resto, la vostra energia non è illimitata. Forse vi siete fatti carico di troppe cose a livello emotivo o mentale. Le stelle vi chiedono quindi di prendere una pausa e di guardare le prossime giornate con maggiore chiarezza. Per limitare i danni, scegliete i vostri compiti con saggezza e ricordate, non dovete risolvere voi ogni singolo problema.

Infine, il Leone. È giunto il momento di prendersi una pausa di riflessione: qualcosa di cui vi sentivate sicuri prima potrebbe sembrare diverso ora. E va bene così. Cambiare idea non è un segno di confusione, ma di crescita. Vi è permesso cambiare direzione quando qualcosa non si adatta più al vostro cuore. Che si tratti di tempo, energia o convinzioni, datevi il permesso di cambiare. La pressione di essere sempre certi è pesante, ma la vita cambia e anche voi.