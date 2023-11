Martin Castrogiovanni, innamorato pazzo: “Tra noi non servono parole” | La moglie sostituita in un batter d’occhio

Martin Castrogiovanni è uscito allo scoperto. È puro amore, ma non è come sembra. Andiamo a scoprire chi ha un posto speciale nel suo cuore

Martin Castrogiovanni fa compagnia agli italiani il sabato sera perché parte integrante del cast di Tu sì que vales. Con Giulia Stabile e Alessio Sakara ha il compito di presentare al pubblico coloro che si mettono in gioco davanti alla giuria composta da Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Rudy Zerbi.

Quando occorre si propone per assecondare anche le esibizioni più bizzarre, di conseguenza non fa altro che ottenere la simpatia dei telespettatori. D’altronde essendo uno sportivo non poteva non essere altrimenti. Così facendo entusiasma sia grandi che piccini, ma allo stesso tempo le risate sono assicurate.

Martin Castrogiovanni ha una carriera sportiva degna di tutto rispetto. Ex rugbista di origine argentina, è stato il terzo giocatore a raggiungere le 100 presenze nella Nazionale italiana. Ha indossato le maglie del Calvisano, Leicester, Tolone e del Racing 92. Adesso si sta dedicando alla televisione.

In queste ore si sta parlando di lui perché, andando a sbirciare nel suo profilo Instagram, è emerso un dettaglio che non è passato inosservato. Ormai non si nasconde più. La verità è venuta a galla sulla sua vita privata e a qualcuno verrà in mente la De Filippi.

Martin Castrogiovanni non si nasconde più: è amore!

Essendo un personaggio pubblico, tende a pubblicare tanti scatti sia della vita privata che professionale sul suo profilo Instagram. Tanti sono i like che ottiene, chiaro segno che è molto amato e seguito anche sui social.

Di recente ha mostrato uno scatto dove compare accanto a uno dei suoi amori più grandi. Molti avranno pensato sicuramente alla moglie Daniela Marzulli, ma in realtà le cose stanno diversamente. Andiamo a scoprire chi ha conquistato il suo cuore.

Ecco chi ha conquistato il conduttore di Tu sì que vales

Colui che ha fatto letteralmente impazzire di gioia Martin Castrogiovanni è il suo amico a quattro zampe. Gli sguardi parlano da soli, dato che il legame tra i due è speciale. Condivide l’amore per gli animali con Maria De Filippi, la quale ha sempre portato in studio i suoi cagnolini e ora avvalendosi del programma Uomini e Donne incentiva le adozioni per dare una famiglia ai meno fortunati.

Del resto si sa che chi ha un animale crea inevitabilmente un’intesa inspiegabile. Nei commenti si possono leggere belle parole per la palese sintonia tra l’uomo e il cane.