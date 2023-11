Luca D’Alessio, per lui già c’è il vincitore di Amici di quest’anno | Il video lo ‘inchioda’

Nelle ultime ore l’ex allievo di Amici Luca D’Alessio è uscito allo scoperto facendo capire chi è il suo preferito. Andiamo a scoprire di chi si tratta

Luca D’Alessio si è presentato nella scuola di Amici con lo pseudonimo di LDA e non ha mai nascosto di essere il terzo figlio del cantautore Gigi D’Alessio e dell’ex moglie Carmela Barbato.

I genitori si sono separati nel 2006, ma il divorzio è arrivato ufficialmente nel 2014. Sicuramente il ragazzo avrà sofferto l’addio, però in compenso ha focalizzato la sua attenzione sulla grande passione che lo accomuna al padre: la musica. Per questo motivo ha iniziato fin da piccolo a comporre dei brani e nel 2017 ha pubblicato il suo primo intitolato Orizzonte.

Ha ottenuto maggiore popolarità quando ha partecipato alla ventunesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Ha convinto i maestri al punto tale da giudicarsi la fase serale senza portare a casa la coppa della vittoria e si è dovuto accontentare del quinto posto.

Tutto sommato quest’esperienza della televisiva è stata un ottimo trampolino di lancio per la sua carriera di cantante. Infatti ha partecipato al Festival di Sanremo 2023 con il brano Se poi domani per poi duettare con Alex Britti proponendo la canzone Oggi sono io. In queste ore ha fatto capire non solo di seguire il talent show di canale 5, ma anche di avere una preferenza. Andiamo a scoprire chi è l’allievo per il quale tifa.

Luca D’Alessio tifa per un cantante

Il cantante in questione è stato scelto da Rudy Zerbi e si chiama Salvatore Moccia, ma si è presentato con uno pseudonimo. La prima canzone proposta è stata Brooklyn per poi passare alla cover Tutto il resto è noia di Franco Califano.

Ha 18 anni, vive a Roma e la madre ha origini francesi mentre il padre è di Napoli. Lo pseudonimo scelto fa riferimento alle origini materne e fino all’anno scorso era il centrocampista della squadra Giovanissimi regionali under 14 dell’Avellino. Lui non è altro che Petit.

Luca che cara e balla la canzone di Petit 🥹♥️#amici pic.twitter.com/zlBOeEHzvW — Marianna ♋️ (@Mariann01309123) November 8, 2023

Su Twitter il dettaglio che non lascia alcun dubbio

Non tutti sanno che il ragazzo ha recitato il ruolo di Damiano nella serie tv Netflix Baby e sua zia, Nadia Rinaldi, è una famosa attrice teatrale cinematografica. Il brano Taki taki ha avuto molto successo sulla piattaforma di Spotify. Nella scuola di Amici ha portato anche l’altro inedito Che fai.

In pratica su Twitter sta circolando un video in cui Luca D’Alessio si diverte a cantare appunto tale inedito dell’allievo Petit. Ciò non ha fatto altro che palesare la sua preferenza.