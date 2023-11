Eva Grimaldi e Imma Battaglia, vivono in un attico da sogno a Roma: da questa zona si vede addirittura il mare

Molti si sono chiesti dove vivono Eva Grimaldi e Imma Battaglia. Alcuni scatti del loro nido d’amore vi lasceranno da bocca aperta

Eva Grimaldi, nome d’arte di Milva Perinoni è un’attrice italiana nata a Nogarole Rocca il 7 settembre 1961. Ha esordito nel piccolo schermo con il programma Drive In e subito dopo ha partecipato al film di Federico Fellini intitolato Intervista. Da allora ha inserito nel suo curriculum varie partecipazioni a film cinematografici.

È stata anche una delle showgirl di punta del Bagaglino e ha avuto modo di collaborare anche con Christian De Sica, Pippo Franco, Leo Gullotta e tanti altri ancora. Sì è anche messa alla prova nel 2017 nella dodicesima edizione dell’Isola dei famosi ottenendo il terzo posto.

Poi nel 2021 ha fatto parte del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Da allora non è comparsa in televisione se non in qualità di ospite in alcuni studi. Per quanto riguarda la vita privata ha avuto delle relazioni con Vittorio Sgarbi, Gabriel Garko e Fabrizio Ambroso. Con quest’ultimo è convocato a nozze nel 2006, ma il divorzio è arrivato nel 2013.

Nel 2010 al suo fianco c’è l’attivista e politica Imma Battaglia, con la quale si è unita civilmente il 19 maggio 2019 e da allora sono inseparabili. La coppia vive la quotidianità in una casa a dir poco stupenda. Qualche scatto è stato pubblicato dalle dirette interessate sui social.

Ecco dove Eva Grimaldi e la compagna vivono

Le due donne si sono incontrate per la prima volta nel 2008 a Roma. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair l’attrice ha raccontato ogni dettaglio di quel giorno che gli ha cambiato la vita: “Quando siamo tornati a Roma, ricordo che alla prima carezza del mio ex marito per 3 secondi ho pensato a lei”.

Fin dall’inizio hanno vissuto la loro love story alla luce del sole e non hanno esitato a scegliere il proprio nido d’amore. Ma dove trascorrono la quotidianità? Andiamo subito a scoprirlo.

Arredamento e panorama indescrivibili

“Da qui riusciamo a vedere pure il mare…Questa casa è il cielo. E ti sembra di toccarlo con le mani, noi qui vediamo il mare…Sensazione di libertà per la quale morirei e che porta le persone a scegliere i modi in cui vivere insieme”, ecco cosa ha riferito l’attrice.

La casa si trova nel quartiere della Garbatella, zona urbanistica della capitale romana, e la struttura un tempo non era altro che un hotel lussuoso reso poi una moderna palazzina ecosostenibile. In base alle foto che pubblicano si può intuire il buon gusto e l’arredamento scelto con cura nei minimi dettagli. Il mare non si vede neanche lontanamente, eppure e questa è la sensazione che provano.