Lazio-Como 0-3 all’Olimpico: Baturina apre, Nico Paz firma la doppietta e Sarri finisce sotto i fischi

La Lazio cercava continuità dopo l’1-0 di Verona dell’11 gennaio (autorete di Nelsson), ma all’Olimpico si è ritrovata subito a inseguire e non è mai riuscita a cambiare inerzia: il Como di Cesc Fabregas ha vinto 3-0 con un avvio aggressivo, una gestione matura e una serata da protagonista assoluto di Nico Paz, autore di due gol e di un rigore sbagliato parato da Provedel. Il risultato, maturato nella 21ª giornata di Serie A, ha lasciato lo stadio diviso fra contestazione e silenzi, con la squadra di Sarri chiamata ora a dare risposte nette sul piano del gioco e dell’atteggiamento.

Lazio-Como 0-3 all’Olimpico: il gol lampo di Baturina e la Lazio che si smarrisce

La partita si mette in salita dopo due minuti: Martin Baturina trova lo spazio per calciare e batte Provedel, gelando l’avvio biancoceleste. Il Como guadagna fiducia, alza il baricentro e rende complicata l’uscita palla della Lazio, che prova a scuotersi affidandosi soprattutto alle iniziative di Zaccagni, senza però incidere davvero negli ultimi metri. Il raddoppio arriva al 24’: nell’area laziale si accende un’azione sporca, la palla resta viva e Nico Paz è il più rapido a trasformare l’occasione nello 0-2.

Lazio-Como 0-3 all’Olimpico: rigore, VAR e la parata che evita il tracollo

Prima dell’intervallo arriva l’episodio che poteva chiudere tutto in anticipo. L’arbitro Michael Fabbri viene richiamato al VAR e concede un calcio di rigore al Como; dal dischetto va Nico Paz, ma Provedel intuisce e respinge, tenendo aperto almeno formalmente il match. È la giocata che ridà un filo di energia all’ambiente, ma non basta a cambiare la sostanza di un primo tempo in cui la Lazio crea poco e perde spesso le seconde palle, mentre il Como resta ordinato e lucido nelle scelte.

Lazio-Como 0-3 all’Olimpico: la ripresa si apre subito sul colpo del ko

Se c’era un momento per riaprire la gara, era l’inizio del secondo tempo. Invece arriva lo 0-3 al 49’: Baturina rifinisce, Nico Paz controlla e scarica un tiro preciso che batte ancora Provedel. A quel punto l’Olimpico si spegne: Sarri prova a cambiare con una serie di sostituzioni, inserendo energie fresche e più gamba a centrocampo, ma il Como non si scompone, gestisce distanze e tempi, abbassa il ritmo quando serve e riparte con pericolosità senza concedere spazi utili.

Lazio-Como 0-3 all’Olimpico: uomini, scelte e segnali che preoccupano Sarri

Dal tabellino ufficiale emerge una Lazio costruita in 4-3-3, con Provedel in porta, Romagnoli al centro della difesa e Cataldi in regia, ma la squadra fatica a trovare connessioni pulite fra centrocampo e attacco. Il Como, invece, dà l’idea di sapere sempre cosa fare: pressione selettiva, linee compatte, scalate puntuali e qualità nelle giocate decisive. Baturina e Nico Paz sono il volto più evidente della serata, ma la solidità complessiva è l’aspetto che impressiona di più, perché rende la vittoria meno episodica e più “di sistema”.

Lazio-Como 0-3 all’Olimpico: classifica, reazioni e il peso di una serata storta

Il successo rafforza il cammino del Como e lo conferma in zona alta, mentre la Lazio perde un’occasione preziosa per dare continuità e mettere pressione alle rivali in classifica. Il finale racconta bene l’umore: fischi dai settori più caldi, qualche applauso isolato e molte facce scure. Il tema, adesso, non è soltanto la sconfitta pesante nel punteggio, ma la sensazione di inferiorità mostrata per lunghi tratti: Sarri dovrà lavorare sulle distanze, sulla pulizia tecnica e sulla capacità di reagire ai primi schiaffi della partita, perché l’Olimpico ha già dato il suo verdetto emotivo e non aspetta a lungo.