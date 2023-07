Incidente nel Foggiano, 4 morti: tra vittime due sorelline di 7 e 10 anni

(Adnkronos) – Ci sono anche due bambine di 7 e 10 anni tra le vittime del gravissimo incidente stradale avvenuto ieri sera nei pressi di Cerignola, in provincia di Foggia. Nello schianto, avvenuto tra un'auto e un motorino in località Borgo Tressanti sulla Foggia-Trinitapoli, sono deceduti anche la mamma delle sorelline e la persona alla guida dello scooter. Secondo una prima ricostruzione, l'automobile occupata dalla famiglia originaria del Mali ha investito il motorino sul quale viaggiava un loro connazionale. Tre i feriti, il marito della donna e altri due figli della coppia che sono stati portati in ospedale. —[email protected] (Web Info)

