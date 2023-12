Hai un cane o un gatto in casa? Se vedi che ti annusa o tocca in questi punti fatti subito controllare dal medico

Hai un cane oppure un gatto in casa? Se noti che ti annusa o tocca in maniera strana, corri subito ai ripari.

In moltissimi anche in Italia possiedono almeno un cane o un gatto nelle loro case. Costoro saranno i nostri fidati amici per tanto tempo e saranno pronti a proteggerci sempre. E noi per loro saremo l’amore più grande in assoluto. Dovremo prenderci cura di loro, non solo con cibo adeguato per la loro età e crescita, ma dandogli acqua fresca e pensando al loro benessere a 360 gradi.

Dobbiamo dedicare loro continue attenzioni e il nostro tempo che è tanto prezioso e che per loro è il regalo più bello che possiamo fare loro. Loro che soffrono quando ci vedono stare lontani da casa per troppo tempo e che ci attendono con tanta trepidazione. E come apriamo la porta d’ingresso sono pronti ad accoglierci, desiderosi di tante coccole.

Vivono praticamente in simbiosi con noi. Ed è anche per questo motivo che tendiamo a portarceli dietro anche quando andiamo in vacanza, non solo nei periodi estivi. Così ci informiamo anzitempo su quegli hotel e locali, nonché ristoranti, che ci consentono di farlo. Anzi, oggi ne esistono alcuni che sono stati pensati appositamente per i cani di tutte le taglie.

Se il tuo cane o gatto ti annusa in maniera strana, corri subito ai ripari

Anche in molti negozi e centri commerciali possiamo portarli purché al guinzaglio e in certi casi con la museruola. Capite dunque bene che stando praticamente quasi sempre con noi loro, i nostri amori di pelo, ci conoscono molto bene, addirittura più di noi stessi. Loro capiscono se siamo felici, arrabbiati o giù di tono.

Con loro non possiamo e soprattutto non dobbiamo nasconderci mai e poi mai. E loro, con una coccola, sanno scaldarci in men che non si dica il cuore perché non sanno fingere. Ora però arriva una notizia che vi farà sobbalzare dalla seggiola o dalla poltrona. Cominciamo con il dirvi che se notate che vi annusano o toccano in maniera strana ci sia indubbiamente qualcosa che non va in voi.

Che cosa fiuta il tuo amore di pelo

I cani in particolare fiutano le malattie dal momento che percepiscono la presenza dei cosiddetti glicosamminoglicani. Quando ci sono nel sangue e nelle urine è davvero un brutto segno. Difatti pare, secondo uno studio affrontato dai ricercatori del Karolinska Institutet, che indichi a sua volta la presenza di alcuni tumori tra cui quelli prostatici, polmonari e mammari.

Inoltre, a quanto pare, i nostri tesori di pelo possono percepire anche l’arrivo del diabete, di un attacco epilettico, emicranico o narcolettico. E ciò lo possono captare anche molte ore prima che accada. Perciò se notiamo che per l’appunto il nostro cane ci annusa o tocca in maniera diversa dal solito e con una certa frequenza, corriamo in men che non si dica dal nostro medico curante.