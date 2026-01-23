Fontana di Trevi a pagamento: ecco dove si compra il biglietto e come cambiano file, orari e musei dal 1° febbraio 2026

La scena è familiare: piazza di Trevi che si riempie, telefoni alzati, passi lenti, attesa davanti alla balaustra. Dal 1° febbraio 2026, però, quel “serpentone” potrebbe avere un volto diverso. Roma Capitale mette in moto una macchina di biglietteria pensata per alleggerire le code e dare ordine a uno dei punti più affollati della città. Il biglietto riguarderà turisti e non residenti che vogliono entrare nell’area più vicina alla fontana, il cosiddetto catino. Il resto della piazza resta fruibile, ma l’accesso ravvicinato passa da un sistema di vendita a più canali, con controlli e file separate.

Biglietto Fontana di Trevi: online, punti vendita e SmartPos sul posto, tutte le opzioni previste

Il piano, indicato nel “progetto di gestione 2026” collegato al nuovo sistema tariffario capitolino, prevede tre strade per acquistare il ticket.

La prima è l’online: il riferimento è il sito www.fontanaditrevi.roma.it, citato come portale dedicato. L’idea è rendere disponibile anche una formula di “biglietti open”, utilizzabili senza scegliere prima una data, così chi arriva in città con un programma flessibile non è costretto a incastrare tutto al minuto.

La seconda è la vendita fisica “diffusa”: biglietterie del Sistema Musei, PIT e altri punti autorizzati. Qui entrano in gioco circuiti come Vivaticket e i P.stop, con possibilità di pagare in contanti o con carta. È il canale che, nella vita reale, può fare la differenza per chi ha poca dimestichezza con acquisti digitali o per chi vuole sistemare tutto prima di arrivare in piazza.

La terza è l’acquisto direttamente sul posto, ma con una regola secca: solo carta. All’ingresso del percorso in via della Stamperia saranno installate dieci postazioni SmartPos+. La stima tecnica parla di circa 30 secondi per operazione, con pagamento tramite circuiti elettronici e wallet come Apple Pay e Google Pay, più sistemi molto usati da turisti internazionali, fra cui Alipay, Bancomat Pay e WeChat Pay.

Fontana di Trevi, come funzionano le file: una corsia per chi compra e una per chi ha già il ticket

Chi frequenta il centro lo sa: il vero problema non è solo quante persone arrivano, ma come si muovono. Per questo l’accoglienza sarà organizzata con due file: una dedicata all’acquisto sul posto, l’altra per chi ha già il biglietto. Prima di avvicinarsi alla fontana, un operatore verificherà il ticket tramite scanner collegato al sistema elettronico.

È un dettaglio che, in concreto, cambia l’esperienza: meno incertezza, più ritmo, meno persone ferme tutte nello stesso punto. E cambia anche la “geografia” dei minuti: chi ha pianificato online o ha comprato in un punto autorizzato avrà un percorso più lineare.

Orari Fontana di Trevi dal 1° febbraio 2026: apertura 9-22 e variazioni per monete e manutenzione Acea

L’accesso regolamentato si inserisce dentro una fascia oraria precisa: dalle 9 alle 22, con ultimo ingresso alle 21. Nei giorni dedicati alla raccolta delle monete e agli interventi Acea l’orario potrà essere ridotto, con stop tecnici che già oggi influenzano la fruizione ravvicinata e che diventano parte “ufficiale” della programmazione.

Per chi scrive guide, organizza visite o semplicemente decide all’ultimo, la regola pratica è una: controllare sempre gli avvisi, perché quei lavori non sono un’eccezione rara. Sono una necessità ricorrente in un monumento vivo, esposto, delicato, che va mantenuto in efficienza senza interrompere del tutto il flusso cittadino.

Non solo Fontana di Trevi: ticket ai non residenti in cinque musei gratuiti, cosa cambia

La novità non finisce in piazza di Trevi. Dal 1° febbraio 2026 arriva l’ingresso a pagamento per turisti e non residenti in cinque luoghi finora gratuiti: Villa di Massenzio, Museo Napoleonico, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Carlo Bilotti e Museo Pietro Canonica.

Sono musei “a misura umana”, spesso poco affollati rispetto ai grandi poli, ma preziosi. L’ingresso a pagamento per chi visita Roma da fuori viene presentato come modo per sostenere gestione, servizi, tutela, senza rinunciare a un’idea di accessibilità per chi vive nel territorio.

Musei gratis per residenti di Roma e provincia: l’effetto “porta aperta” su Capitolini, Ara Pacis e altri siti

Per i residenti di Roma e della Città Metropolitana, invece, la porta si apre su larga scala: diventano gratuiti anche diversi luoghi oggi a pagamento, come Musei Capitolini, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo della Forma Urbis, area Sacra di largo Argentina, area archeologica del Circo Massimo, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia e Museo Civico di Zoologia.

Restano gratuiti per tutti il Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina, il Museo di Casal de’ Pazzi, il Museo delle Mura e la Casa Museo Alberto Moravia.

Per molti romani questo può diventare il cambiamento più concreto: non una visita “una volta nella vita”, ma un’abitudine possibile. Una domenica ai Capitolini, una passeggiata al Circo Massimo con ingresso nell’area archeologica, un pomeriggio alla Centrale Montemartini senza pensare prima al costo.

Reazioni attese e punti delicati: informazioni chiare, inclusione dei pagamenti e gestione del centro

Ogni novità che tocca luoghi simbolo porta commenti e domande. La prima riguarda la chiarezza: serviranno indicazioni comprensibili, in più lingue, perché i visitatori capiscano subito cosa è gratuito, cosa richiede ticket, dove si compra, cosa cambia negli orari. La seconda riguarda i pagamenti: l’acquisto sul posto solo con carta accelera i tempi, ma chi usa contanti dovrà essere guidato verso PIT, biglietterie e punti autorizzati, evitando giri a vuoto.

Sul piano cittadino, il risultato che il Campidoglio si aspetta è una piazza più ordinata, con meno ressa nelle ore più dure e più spazio per vivere il luogo senza spintoni e soste infinite. Se il sistema reggerà, lo diranno le prime settimane: saranno il vero banco di prova per file, scanner, SmartPos e capacità di informare chi arriva per la prima volta davanti alla fontana più famosa del mondo.