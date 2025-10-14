Esplosione a Castel d’Azzano e la stretta sulle occupazioni abusive: cosa cambia a Roma con la nuova legge

L’esplosione avvenuta in un casolare occupato a Castel d’Azzano, nel Veronese, ha riportato con forza il tema delle occupazioni abusive al centro dell’agenda politica e mediatica. A Roma, città storicamente segnata dal fenomeno degli immobili occupati, la questione è ancora più urgente. La nuova Legge n. 80/2025 (Decreto Sicurezza) introduce infatti pene più severe e procedure accelerate di sgombero, con conseguenze dirette per centinaia di edifici della Capitale attualmente fuori controllo.

Roma e le occupazioni abusive: un fenomeno radicato

Secondo i dati diffusi dal Comune e confermati dal Viminale, a Roma si concentra la fetta più consistente delle occupazioni abusive in Italia. Quartieri come San Lorenzo, Tor Sapienza, Centocelle e Tiburtino convivono da anni con stabili trasformati in case di fortuna, occupati da nuclei familiari italiani e stranieri.

In città si contano oltre un centinaio di edifici occupati, tra immobili pubblici dismessi e abitazioni private finite nelle mani di occupanti. Alcuni, come l’ex scuola di via Curtatone o il palazzo di via Carlo Felice, sono diventati simboli di tensione sociale e scontro politico.

Cosa prevede la nuova legge contro le occupazioni abusive

Il Decreto Sicurezza 2025 cambia radicalmente il quadro normativo:

Reclusione da 2 a 7 anni per chi occupa abusivamente un immobile, sia pubblico sia privato.

per chi occupa abusivamente un immobile, sia pubblico sia privato. Sgombero immediato con tempi molto più rapidi rispetto al passato.

con tempi molto più rapidi rispetto al passato. Estensione delle misure alle abitazioni private, non più solo agli immobili pubblici.

Per Roma, dove i piccoli proprietari sono spesso vittime di occupazioni difficili da contrastare, la novità rappresenta un punto di svolta.

Le reazioni nella Capitale: tra soddisfazione e timori

Il provvedimento divide Roma. Le associazioni dei proprietari immobiliari salutano con favore la nuova legge, sottolineando che finalmente chi subisce un’occupazione potrà contare su tempi certi e su pene realmente dissuasive.

Dall’altro lato, le associazioni per il diritto alla casa denunciano un rischio: senza un piano di edilizia popolare e soluzioni alternative per chi vive in emergenza abitativa, gli sgomberi rischiano di aumentare il numero di persone in strada. A Roma, ricordano, si stimano oltre 12.000 famiglie in graduatoria per l’assegnazione di una casa popolare, un dato che rende evidente l’emergenza sociale.

L’esempio di Castel d’Azzano come monito

L’incidente avvenuto a Castel d’Azzano – dove una bombola di gas è esplosa durante lo sgombero di un casolare occupato – mostra i pericoli di situazioni simili. Strutture fatiscenti, impianti improvvisati e assenza di controlli possono trasformare gli stabili occupati in bombe a orologeria.

A Roma, dove molti edifici dismessi sono in condizioni analoghe, le forze dell’ordine sottolineano la necessità di intervenire con urgenza, ma anche con prudenza per evitare rischi per gli occupanti e per i quartieri circostanti.

Le prospettive per Roma

La nuova legge rappresenta per la Capitale un banco di prova. Nei prossimi mesi si capirà se le procedure accelerate di sgombero riusciranno davvero a restituire agli enti pubblici e ai privati i loro immobili, senza alimentare tensioni sociali già molto alte.

Il tema resta centrale: da un lato la lotta all’illegalità e al degrado urbano, dall’altro la necessità di non abbandonare chi vive in condizioni di estrema vulnerabilità. Roma, più di altre città italiane, sarà l’arena in cui questo equilibrio verrà testato.