Borracce, dì addio a germi e batteri dannosi: se le pulisci così non dovrai preoccuparti di nulla

Borracce, solo così puoi dire ciao ciao a germi e batteri. Ecco il metodo di pulizia top.

A causa delle frenesia della vita moderna, come recitava un famoso spot pubblicitario, che molti ancora si ricordano di un noto amaro, sovente non prendiamo le giuste precauzioni per tutelare al massimo grado la nostra salute. Il che è un vero peccato, se non un vero dramma, dal momento che essa è, a onore del vero, il dono più prezioso e instabile che possediamo.

Ciò vale sia per quella fisica che psicologica, sebbene i due aspetti spesso vadano a braccetto. Quando poi si tratta di cibo e alimentazione, nonostante facciamo la parte dei guru in tale direzione, non badiamo talora alla pulizia e all’igiene. Ed è per tale motivo che una volta desinato o cucinato, non procediamo immediatamente a rassettare la cucina e a lavare piatti e pentole, oltre che i vari altri utensili.

Lo stesso possiamo dire del forno e dei fornelli. E che dire del frigo? Pure lui a volte non è proprio al top. Ciò non va bene, perché lo sporco e la polvere sono il terreno ideale per la proliferazione dei batteri, che possono rivelarsi molto dannosi per il nostro organismo. Molti sono anche in grado di crearsi nell’acqua, specie se stagnante.

Come trattare al meglio una borraccia

Ed è per questo motivo che anche quando utilizziamo la borraccia, dobbiamo tempestivamente provvedere alla sua pulizia. Vietatissimo lavarla e non asciugarla, dal momento che bagnata può produrre una grande quantità di umidità, che è l’humus ideale per la proliferazione di microbi.

Per salutare i cattivi odori, che non sono il massimo per una buona bevuta, sfruttiamo la miscela composta da acqua e bicarbonato. Prima poi di riempirla e di utilizzarla, sciacquarla ogni volta per poi asciugarla con cura. Mai e poi mai condividerla con qualcun altro, dal momento che ciò potrebbe portare all’arrivo dei tanto temuti batteri.

Altri piccoli accorgimenti da seguire sempre

Fondamentale sostituirla se deteriorata e non riempirla eccessivamente. Diciamo che l’ideale a livello di riempimento è quello di prevedere una certa quantità di acqua che sarà consumata entro e non oltre 24h. In ogni caso, qualora ne rimanga, dovremo necessariamente buttarla via.

Laviamola ogni volta dopo averla utilizzata e non dimentichiamo neppure di porre maggior attenzione alle guarnizioni del tappo. La pulizia deve avvenire periodicamente in tali zone e, se vediamo che sono deteriorare, non facciamoci prendere dalla tirchieria e acquistiamo una nuova borraccia. Del resto ne troviamo tantissime in commercio anche a prezzi super convenienti. Dunque non ci sono più scuse in tale direzione!