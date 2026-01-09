Prima pagina » Cronaca » Autovelox a Roma, la “lista” che gira in chat è una bufala: Patanè chiarisce cosa è davvero attivo

Autovelox a Roma, la “lista” che gira in chat è una bufala: Patanè chiarisce cosa è davvero attivo

9 Gennaio 2026 Lina Gelsi

Da ieri mattina (8 gennaio 2026) rimbalza di chat in chat un lungo elenco di autovelox che “sarebbero attivi oggi” su molte arterie della Capitale

Autovelox

Autovelox

A Roma basta un messaggio inoltrato per scatenare dubbi e nervosismo al volante. Da ieri mattina rimbalza di chat in chat un lungo elenco di autovelox che “sarebbero attivi oggi” su molte arterie della Capitale, con toni allarmistici e l’invito a condividere “per avvisare”. Ma l’amministrazione capitolina spegne la miccia: secondo l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè si tratta “evidentemente di una colossale bufala”, un testo che mescola informazioni vere, dettagli fuori contesto e dispositivi citati in modo improprio.

Autovelox a Roma, cosa c’è di vero nella lista e cosa no: via Isacco Newton resta il punto chiave

Nel chiarimento diffuso dall’assessore c’è un passaggio netto: fra i dispositivi elencati nel messaggio virale, gli unici realmente attivi sono i velox installati su via Isacco Newton. Tutto il resto, così come viene presentato nella catena, non regge alla verifica. Ed è qui che nasce l’equivoco: chi legge un elenco lunghissimo tende a pensare a un’attivazione “a sorpresa” in più quartieri, ma la realtà è molto più circoscritta e legata a installazioni già note.

Autovelox a Roma, Tangenziale Est attiva in entrambe le direzioni: eppure non compare nella catena

Patanè aggiunge un dettaglio che spiazza chi si affida solo ai messaggi WhatsApp: sono attivi anche i velox sulla Tangenziale Est in entrambe le direzioni, ma questi non risultano nella “lista-fake”. E c’è di più: Newton e Tangenziale hanno iniziato a sanzionare dal 15 dicembre, quindi non si parla di un “oggi” improvviso. Il dato serve a rimettere ordine e a evitare reazioni pericolose, come frenate brusche o cambi di corsia decisi all’ultimo solo perché “l’ha detto una chat”.

Autovelox a Roma, tutor sulla Via del Mare: c’è l’impianto ma non partono le multe

Altro punto ricorrente nei messaggi virali riguarda la Via del Mare. L’assessore chiarisce che il tutor è installato, però non è ancora attivo. È una distinzione fondamentale: vedere una struttura a bordo strada non significa che sia già in esercizio. Molti allarmi nascono proprio da questa confusione, alimentata da elenchi copiati e incollati senza date, senza fonti e senza riscontri.

Autovelox a Roma, Aurelia e competenze diverse: i velox Anas sono attivi da tempo

C’è poi il caso dell’Aurelia: nella lista circolata compaiono velox che effettivamente esistono e risultano attivi da tempo, ma sono di competenza Anas e non legati a una presunta “accensione di massa” su Roma. Anche qui l’effetto è quello del puzzle: un pezzo vero dentro un racconto falso rende credibile l’intero messaggio, spingendo molti a condividerlo senza controllo.

Autovelox a Roma, come difendersi dalle bufale e guidare senza ansia

La regola, per chi vive la città ogni giorno, è semplice: verificare sempre su canali ufficiali prima di credere a catene anonime. E, soprattutto, ricordare che il vero antidoto alle multe non è la caccia al velox, ma il rispetto dei limiti e una guida regolare. Perché a Roma il traffico cambia in un attimo; l’informazione sbagliata, invece, resta e continua a fare danni.

Tags: ,