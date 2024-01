Asciugamani, il trucco degli hotel a 5 stelle per smacchiarli e farli tornare bianchi: dite addio alle macchie

Asciugamani, il trucchetto top degli hotel a 5 stelle per farli tornare bianchi e salutare le macchie.

Se abbiamo la fortuna e il privilegio di essere ospiti anche per una sola notte di un hotel a 5 stelle noteremo, tra le tante gentilezze e i numerosi servizi offerti alla clientela, di avere a disposizione asciugamani bianchi super morbidi, profumati e privi di macchie. Ciò rappresenta ovviamente una sorta di coccola per la nostra pelle.

Una volta a casa però non sappiamo come fare per mantenerli pure noi così al top. Certo, anche la qualità dei tessuti conta e pure tanto. Oltre a ciò lasciarli per giorni interi sporchi, umidi, se non proprio bagnati, nella cesta dedicata ai capi da lavare, non è il massimo. Di grande aiuto poi c’è il fatto di usare prodotti per il lavaggio di qualità.

Il che significa che non devono essere eccessivamente aggressivi. Inoltre è sbagliatissimo esagerare con la quantità, memori anche del famoso detto che ” il troppo storpia”. E poi sarebbe meglio puntare su quelli biologici per strappare, metaforicamente parlando, un sorriso all’ Ambiente, la cui salute dovrebbe starci maggiormente a cuore.

Asciugamani, il trucco degli hotel a 5 stelle per averli bianchissimi e senza macchie

Detto ciò, se vogliamo ottenere anche nella nostra dimora asciugamani bei profumati, basta che inseriamo nella vaschetta dedicata all’ammorbidente uno al profumo di lavanda, aggiungendo anche qualche goccia di olio essenziale di questa profumazione. In questa maniera otterremo un effetto relax degno di nota.

Grazie a ciò poi li otterremo pure super morbidi. E per dire ciao ciao con la manina alle macchie, persino a quelle più ostinate, nonché a far tornare agli antichi splendori i nostri asciugamani bianchi, che cosa possiamo fare? Semplicemente seguire questa semplicissima dritta che mettono in atto gli hotel di lusso.

I rimedi top

Basta puntare su una semplice miscela a base di bicarbonato e sapone di Marsiglia. Non ci resta che strofinare senza eccedere e poi riporre l’asciugamano in lavatrice per il lavaggio abituale. Se però notate che le macchie sono belle toste puntate su un altro rimedio, sempre molto easy.

In poche parole non dovrete fare altro che lasciare in ammollo in una bacinella gli asciugamani in una soluzione composta da acqua rigorosamente fredda, due cucchiai di sale grosso e infine 2 bicchieri di aceto bianco. Lasciate agire per un’ora. Trascorso il tempo, non vi resta che strizzarli e lavarli in lavatrice.