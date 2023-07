Annalisa rompe il silenzio sul matrimonio: “L’amore per l’amore”

(Adnkronos) – "L'amore per l'amore". Dopo il matrimonio in gran segreto ad Assisi con il manager Francesco Muglia e i festeggiamenti nella sua Liguria, la cantautrice Annalisa ha voluto condividere i suoi sentimenti con i fan in un post sui social accompagnato da una sua foto in abito da sposa. "Mi sono chiesta tante volte – ha scritto l'artista – che cos’è l’amore, e la verità è che non ho una risposta precisa. Io lo interpreto come una spinta fortissima verso il futuro, quella passione che ti spinge a fare tutto, anche cose inaspettate. La musica, le mie persone, le mie fragilità, i miei traguardi, mettersi nei panni degli altri, l’immaginazione, i luoghi, la condivisione, piangere, ridere, buttarsi. L’amore per l’amore", ha concluso. Da Emma Marrone a Chiara Ferragni a Noemi, in molti ha risposto al post di Annalisa con cuoricini e auguri. Per Annalisa il 2023 si conferma un anno di grandissimi traguardi: il singolo 'Mon Amour' è da settimane in vetta alle classifiche e all'airplay e lo stesso si può dire del tormentone 'Disco Paradise' che la vede al fianco di Fedez e degli Articolo 31. Inoltre a metà giugno l'artista ha annunciato 'Tutti nel vortice' il suo primo tour nei palasport, che prenderà il via ad aprile 2024 e seguirà l'uscita del suo nuovo album 'E poi siamo finiti nel vortice', prevista in autunno. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata