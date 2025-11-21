Alzheimer, fai attenzione quando sei sotto la doccia: un sintomo nascosto deve farti scattare un campanello d’allarme

Un recente studio scientifico suggerisce che un primo segnale precoce dell’Alzheimer potrebbe manifestarsi proprio mentre si fa la doccia.

Nelle fasi iniziali dell’Alzheimer e delle altre forme di demenza i sintomi possono essere talmente lievi da passare inosservati: piccole dimenticanze, brevi momenti di confusione mentale, difficoltà di concentrazione. Segnali che spesso vengono attribuiti allo stress o alla stanchezza ma che, secondo gli esperti, meritano più attenzione. Il dottor Davangere Devanand, professore di psichiatria e neurologia alla Columbia University di New York, ha evidenziato come un semplice gesto quotidiano — fare la doccia — possa diventare una sorta di “test naturale” della memoria e dell’orientamento.

È proprio durante l’igiene personale che può emergere un indicatore precoce: la difficoltà a riconoscere l’odore del sapone. Non si tratta di non percepirlo, ma di non riuscire a identificarlo correttamente. Un piccolo segnale che potrebbe rivelare un iniziale deterioramento delle aree cerebrali responsabili della memoria e della classificazione sensoriale.

Perché l’olfatto può rivelare un declino cognitivo nascosto

Secondo il professor Devanand, la perdita della capacità di riconoscere odori specifici è frequente già nelle prime fasi della malattia. Il motivo è legato al fatto che le aree del cervello coinvolte nell’identificazione olfattiva sono tra le prime a essere colpite dall’Alzheimer. Ecco perché questo indicatore può avere la stessa capacità predittiva di esami più complessi, come la risonanza magnetica o le analisi del liquido cerebrospinale.

Il sapone non è l’unico odore coinvolto. In uno studio condotto su centinaia di persone, sono stati valutati altri undici odori: cuoio, lillà, fumo, gas, rosa, oltre a ciliegia, chiodi di garofano, fragola, mentolo, ananas e limone. La difficoltà nel riconoscerli, soprattutto se associata a piccoli deficit cognitivi, è risultata essere un indicatore significativo del rischio di sviluppare un declino mentale.

Cosa rivela lo studio e perché l’attenzione precoce fa la differenza

Lo studio, che ha coinvolto oltre mille partecipanti privi di diagnosi di demenza e seguiti per otto anni, ha mostrato risultati sorprendenti. La combinazione di un semplice test olfattivo e di un test cognitivo di base è risultata efficace nel prevedere l’insorgere del declino cognitivo quanto metodologie diagnostiche molto più costose.

I ricercatori hanno utilizzato un test olfattivo composto da dodici odori da identificare tramite scelta multipla. Il punteggio finale ha permesso di distinguere tra olfatto integro, compromesso o gravemente ridotto. A questo si è aggiunto un test cognitivo basato su orientamento, memoria e ragionamento. La combinazione dei due strumenti ha fornito una previsione molto precisa dell’evoluzione delle capacità mentali dei partecipanti.

Per gli esperti, riconoscere questi segnali durante attività quotidiane come la doccia è fondamentale. L’implementazione di test semplici e non invasivi nella medicina di base potrebbe infatti permettere diagnosi più rapide, interventi tempestivi e una migliore qualità della vita per chi presenta i primi cambiamenti cognitivi. Prestare attenzione a ciò che accade nei gesti più ordinari può dunque diventare un primo, prezioso passo verso una maggiore consapevolezza.