Aeroporto, cercasi urgentemente personale: 500 posti disponibili | Fai così e ti chiamano subito

Aeroporto, 500 posti belli che disponibili. Muoviti in questa maniera e il posto sarà tuo.

La notizia è decisamente lieta e scalderà- e non poco- i cuori palpitanti della persone che sono in cerca di una nuova occupazione. Del resto, come recita un famoso e veritiero detto, il lavoro nobilita l’uomo e noi aggiungiamo, per par condicio, pure la donna. Tra l’altro non possederlo in un momento storico come quello di oggi, non ci permette molte volte di vivere una vita più che dignitosa.

E ciò è un male per la nostra salute, sia fisica che psicologica, che dovremmo in entrambi casi tutelare maggiormente. Sentire dunque che sono disponibili nuove posizioni lavorative è da vedersi come una manna dal cielo e come un incentivo per iniziare a pensare un po’ positivo per il presente il futuro. Inoltre può pure dare una bella spinta ai giovani per darsi maggiormente da fare.

Lo stesso possiamo dire tuttavia anche di persone adulte, rimaste senza occupazione e che hanno ricevuto la temutissima lettera di licenziamento. Altre ancora stanno soffrendo per la riduzione, in certi casi pure assai drastica, delle ore. Tutto ciò si traduce in meno soldini un busta paga a fine mese. Ora però in tantissime potranno iniziare a sorridere essendoci urgenza di personale che deve operare in aeroporto.

Nuovissimi posti liberi negli aeroporti

Pensate che sono liberi la bellezza di 500 posti. Esattamente non proprio 500 ma 475. Le figure sono così suddivise: 330 assistenti di volo, 90 piloti, e 55 membri dello staff. Ovviamente ci sono requisiti da rispettare a seconda della mansione da svolgere. Nel caso di assistenti di volo, le donne devono essere alte almeno 165 cm e gli uomini 170 cm.

Inoltre non devono possedere nessun piercing o tatuaggio visibile. Tra glia altri requisiti richiesti sono di saper nuotare bene e conoscere e parlare in modo fluente l’inglese. Lo stesso possiamo dire di una seconda lingua, nonché di poter lavorare su turni con pernottamenti fuori base. Fondamentale è poi il diploma di scuola superiore, nonché un passaporto in corso di validità e la disponibilità a indossare abbigliamento formale.

Tutti i requisiti necessari e come candidarsi

Per i membri dello staff i requisiti variano al di là della mansione che devono svolgere. Per i piloti le condizioni sono quelle di possedere un diploma di scuola superiore o, meglio ancora, una laurea. Possedere una buona forma fisica e parlare correttamente l’inglese è un altro importante requisito. Devono poi avere la licenza di volo ATPL Frozen e ASA valida, nonché idoneità a vivere e lavorare nell’Unione Europea.

Gli stipendi sono molto interessanti e chi assume esattamente è Ita Airways. Se è così alta la richiesta di nuovo personale è perché la realtà punta ad aprire per autunno nuove e importanti rotte, nonché potenziare alla grande quelle già esistenti. Chi sia interessato a candidarsi per le posizioni aperte deve fare un salto metaforico sul sito di Ita Airways cliccando sulla voce lavora con noi.