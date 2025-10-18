Roma cambia sindaco, Gualtieri costretto a lasciare la poltrona a un volto che conosciamo molto bene | I cittadini temono disastri

I romani non possono credere a ciò che a breve accadrà! Il sindaco cederà il suo posto a un altro altrettanto noto agli italiani. Ecco tutti i dettagli.

Roma è una delle città più conosciute del mondo per il suo immenso patrimonio artistico-culturale. Una tappa turistica molto gettonata è la Basilica di San Pietro, collocata in Piazza San Pietro nello stato della Città del Vaticano. Si tratta di un vero capolavoro dell’arte italiana ed è la più grande delle quattro basiliche papali di Roma.

Da non dimenticare Il Vittoriano, un monumento nazionale dedicato a Vittorio Emanuele II, che si trova in Piazza Venezia sul versante settentrionale del colle del Campidoglio. Merita di essere visitata anche Villa Borghese, ubicata nel Municipio II (nel quartiere Pinciano), per i numerosi edifici storici con dei bellissimi giardini tipici del 600.

Ovviamente non può mancare all’appello l’Anfiteatro Flavio, ovvero il Colosseo. Luogo dove i gladiatori in passato combattevano per salvare la propria pelle, attualmente rappresenta uno dei posti più visitati in assoluto da persone provenienti da ogni angolo del mondo.

Una città di uno spessore rilevante come Roma deve essere sempre impeccabile sotto tutti i punti di vista. Questo è possibile grazie di coloro che si occupano sia del Comune che dei dintorni. Molti sanno che Roberto Gualtieri ha sostituito Virginia Raggi nel ruolo di sindaco a partire dal 21 ottobre 2021. Sicuramente il suo operato è apprezzatissimo, ma sembra che a breve la città avrà un altro sindaco.

Novità a Roma, qualcuno stenta ancora a crederci

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it pare che il sindaco si farà da parte per dare spazio a un altro. Si tratta di una persona conosciuta da tutti gli italiani ed è anche nato a Roma, il 17 novembre 1950. Figlio di un docente universitario di Storia del cinema e di una professoressa di lettere, costui non ha intrapreso la carriera politica.

Appassionato di musica rock, ama collezionare moto d’epoca ed è un batterista amatoriale. Famosissimo è il suo personaggio Sergio Benvenuti nel film Borotalco. Questo lascia intendere non solo che si tratta di un attore, ma anche dell’amatissimo Carlo Verdone. Avrà deciso di cambiare completamente la sua vita? La risposta è immediata.

L’insolita richiesta del sindaco a Carlo Verdone

“Ci sarà un nuovo ingresso nella giunta, in occasione dei suoi 75 anni, ho chiesto a Carlo Verdone di fare il sindaco”, ecco come ha esordito Gualtieri. Riceverà per una giornata intera la sua poltrona in Campidoglio a novembre. Questo darà la possibilità a Carlo Verdone di governare la sua amata città.

Qualcuno ricorderà sicuramente che un altro attore, Alberto Sordi, diventò sindaco della capitale per un giorno quando il primo cittadino era Francesco Rutelli.