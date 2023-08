Dolomiti di Brenta, muore alpinista dopo volo di 20 metri

(Adnkronos) – Un alpinista 68enne di Pinzolo (Trento), ha perso la vita oggi pomeriggio dopo essere precipitato per circa 20 metri, mentre stava percorrendo la via Hartmann-Krauss sulla cresta ovest del Campanile Alto (Dolomiti di Brenta). L'uomo era il primo di una cordata di due, quando nella parte finale della via, a quota 2.750 metri, è precipitato per circa 20 metri, probabilmente a causa del cedimento di un appiglio. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 14.15. La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero, che è volato fino al rifugio Tosa Pedrotti, mentre gli operatori della Stazione di Madonna di Campiglio si sono organizzati per fornire le prime cure. Purtroppo però, per l'alpinista non c'è stato nulla da fare. Dopo il nullaosta delle autorità la salma è stata recuperata a bordo dell'elicottero ed elitrasportata a Madonna di Campiglio. Trasferito a valle anche il compagno di cordata, illeso. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata