Aperitivo a Roma, spendi solo 5€ e sei sulla terrazza vicino alla fontana di Trevi | Lo sanno in pochissimi

Vuoi fare un aperitivo nella capitale italiana senza spendere cifre rilevanti? Allora non puoi non recarti in questa magnifica location nel centro storico.

Non sei ancora andato a esplorare la capitale italiana? Allora potrai approfittare delle feste natalizie per scoprire l’immenso patrimonio artistico-culturale che rende Roma famosissima in tutto il mondo. Monti decidono di andare all’avventura, ma qualcuno preferisce mettersi a tavolino e organizzare un tour con specifiche tappe.

Ovviamente la prima scelta ricade quasi sempre sul Colosseo, noto anche come Anfiteatro Flavio. Poi come seconda tappa c’è la Basilica di San Pietro, simbolo della cristianità. Gli amanti dell’arte possono restare ore intere a contemplare ogni suo singolo centimetro.

Il terzo posto da raggiungere è la Villa Borghese, un vero angolo paradisiaco dove è possibile riposarsi ed entrare in contatto con la natura. Prima di procedere sicuramente avrai preso in considerazione anche ristoranti e altre location per assaporare le prelibatezze del posto.

Ed ecco che la scelta ricade sui migliori ristoranti dove è possibile ordinare una bella carbonara. Molti cercano la buona qualità a prezzi convenienti e questo è possibile anche per un aperitivo da fare in pieno centro. In tal caso una location ha ottime recensioni sul web.

Aperitivo nella capitale italiana è possibile a 5 euro

Nel tardo pomeriggio se ti capita di passare nei pressi della Fontana di Trevi allora non potrai non notare questo posto, frequentato soprattutto dai turisti perché si può assistere a un romantico tramonto. Non occorre prenotare, a meno che tu non voglia sederti in una sala specifica dove i posti sono contati.

È la scelta perfetta non solo per chi vuole un appuntamento romantico, ma anche per come fare un figurone senza spendere cifre rilevanti. Infatti se vuoi ordinare un analcolico il costo sarà di 5 euro! Se vuoi scoprire qual è la location allora devi proseguire nella lettura.

Un tramonto romantico nel cuore della città

Stiamo parlando di Hotel Cesari, famoso per avere al quinto piano un terrazzo dove si può accedere perché c’è un bar. Lo spazio è tale da ospitare più persone, però come detto prima bisogna prenotare se si desidera avere un tavolo specifico. Taralli e olive accompagneranno i drink, ma ci sono anche dei taglieri di salumi a meno di 18 euro.

Tanti video sono stati realizzati da influencer e pubblicati su Instagram che dimostrano la bellezza del posto e i prezzi del menù. Si trova in Via Di Pietra 89/A (nei pressi della Fontana di Trevi e a poca distanza dal Pantheon). Ideale per l’uscita tra amici e con la dolce metà, se ti trovi a Roma non puoi farti sfuggire una simile occasione.