Allerta Meteo, per queste regioni si mette davvero male: controllate la lista

Le condizioni meteo delle prossime ore potrebbero creare dei disagi in Italia. Un esperto rivela che non mancheranno neve e vento forte

Francia, Germania e Polonia sono state raggiunte da aria fredda. Probabilmente Parigi, Berlino e Varsavia saranno ricoperte da neve. Con la presenza delle Alpi il flusso di vento troverà un ostacolo e così dovrà dirigersi in due direzioni opposte. Sul fronte occidentale si dirigerà verso la Spagna per poi arrivare in Italia.

Si verificheranno venti forti, un calo delle temperature e piogge abbondanti con neve fino a quote basse. Emilia Romagna, Piemonte, Campania, Molise e Puglia hanno le ore contate.

A seguire Basilicata, Calabria, Veneto, Liguria. Insomma bisogna accettare l’idea che da venerdì arriverà l’inverno vero e proprio. Sicuramente voli e viaggi in mare saranno annullati per la sicurezza delle persone.

Ma nelle prossime ore che cosa accadrà? L’inverno incalzerà senza alcun preavviso? A dare tutte le risposte ci ha pensato un esperto di meteorologia. Le sue previsioni non sono per niente rassicuranti.

Le condizioni meteo che stanno creando disagi all’Europa

In queste ore si sta parlando della perturbazione che arriverà presto in Italia. Questa perturbazione ha a che fare con la Tempesta Irene e già ieri ha dato del filo della torcere ai territori spagnoli e francesi. Da non dimenticare la Germania dove sono stati costretti a cancellare dei voli per via della presenza di ghiaccio e neve.

Anche l’Italia dovrà fare i conti con questi disagi seppure in modalità diverse. Fatto sta che le condizioni meteo cambieranno drasticamente nell’arco di poche ore. Andiamo a scoprire quali zone saranno colpite da questa perturbazione.

“Il ritorno dell’inverno con neve”

Il meteorologo Lorenzo Tedici è stato chiaro sulla faccenda: “Prima dell’autunno, poi un anticipo di primavera con 25° C e infine il ritorno dell’inverno con neve in pianura”. Al centro nord ci saranno delle piogge e non mancheranno delle nevicate nelle zone più elevate. Le colline al di sopra dei 600 m potrebbero essere ricoperte da un manto di neve.

Il 18 gennaio 2024 si è verificata una situazione diversa da un punto di vista termico tra il Nord e il Sud: in Puglia Calabria e Sicilia i valori massimi sono stati tra i 20 e 25 gradi mentre al Nord c’è stato un clima del tutto invernale. Ciò è causato dall’aria gelida che arriverà da est: “La terza stagione inizierà venerdì pomeriggio e ci accompagna fino a domenica”. Sarà un weekend freddo, ragion per cui bisogna prepararsi al meglio per affrontarlo.