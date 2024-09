‘Zia non arrabbiarti, ho macchiato il pavimento ‘: nessun problema | Il rimedio è LOW COST: con questo prodotto risolvi tutti i danni

Sei a casa della tua adorata zia e hai sporcato il pavimento? Niente paura! Con un semplice rimedio le macchie andranno via.

Vivere in una casa bella in ordine, igienizzata e pulita è il sogno di tutti quanti. Difatti ciò ci procura un vivo senso di benessere generale quando ci entriamo dopo un’intensa giornata di lavoro. E qualora dovessero venire a farci visita amici e parenti noi non ci troveremo in imbarazzato visto che il nostro nido è in una condizione ottimale.

Chiaro che tutto ciò è assolutamente splendido ma, come recita un famoso detto popolare, tra dire e il fare c’è di mezzo il mare. Il che significa, in parole povere, che noi magari avremmo anche l’intenzione di possedere così la nostra dimora ma poi per via di un mix di pigrizia, stanchezza e mancanza di tempo non ci riusciamo.

Tuttavia, con un poco di organizzazione in più potremmo facilmente raggiungere il nostro obiettivo. Al di là di ciò, c’è da dire che i pavimenti delle varie stanze sono ciò che talora ci preoccupa maggiormente e che merita una bella pulizia. Difatti su di essi ci camminiamo anche con le scarpe con le quali usciamo di casa.

Si è macchiato il pavimento? Risolvi con un semplice rimedio

Dunque capite bene che, non solo per una dimensione puramente estetica, che comunque sia ha sempre il suo insindacabile e potente perché, ma soprattutto di salute dovremmo pensare seriamente a lavarli con cura. E per farlo non dobbiamo necessariamente spendere un sacco di soldi, acquistando detersivi su detersivi.

Diciamo che in tale direzione possono benissimo venirci in aiuto i rimedi della nonna. Uno fantastico ora ce lo dona su Tik Tok @giusy amante dell’ordine. In ogni caso specifichiamo, per dovere assoluto di cronaca, che tale escamotage, decisamente low cost, è valido per i pavimenti in gres.

Con due ingredienti cancelli lo sporco e le macchie

In che cosa consiste? In sostanza dovremo scogliere in un secchio contenente dell’acqua calda qualche cucchiaio di sodio carbonato. Possiamo cominciare con due. Iniziamo dunque a pulire e bagnare il pavimento con una nuova pezza in microfibra. Il trattamento andrebbe messo in atto tre volte al settimana.

In tale maniera noterai che lo sporco, anche quello più ostinato, nonché la polvere e le possibili macchie e gli antiestetici aloni se ne andranno come per magia. Come ultimo consiglio la tiktoker ci rivela che sarebbe opportuno pure alternarsi per due settimane con una semplice pulizia a base di acqua e ammonica. In codesto modo otterremo un’azione urto da urlo.