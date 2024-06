Zero rughe e borse nel contorno occhi, inserisci questo ingrediente nella routine di skincare e nessuno ti riconoscerà

Se vuoi dire addio alle rughe e alle borse sotto gli occhi, punta a lui. Risultati pazzeschi fin da subito.

Molti sentenziano sui Social che le rughe siano il simbolo della saggezza, così come i capelli bianchi. Fatto sta che quando notiamo l’arrivare sul nostro viso i primi segni dell’avanzare del tempo e dell’età andiamo in tilt. Trascorriamo dunque ore innanzi allo specchio per notare quei segni che non conoscevamo ma che ora pare che diventino sempre più numerosi.

Li vedevamo sui volti delle altre persone e, sotto sotto, eravamo contenti che noi ancora non dovevamo avere a che fare con loro. Peccato che poi arrivino per tutti. E poi eccole pure, per via soprattutto dello stress e della stanchezza, sia fisica che mentale, le borse sotto e intorno ai nostri occhi. Di certo non sono il massimo.

Non per nulla un volto che si dimostra stravolto non è mai un gran biglietto da visita. Di certo può darci una mano in tale direzione del sano riposo. Dunque cercare di riposare le canoniche otto ore a notte è vivamente consigliato, così come mantenersi costantemente idrate e stare ben lontane dall’alcol e dal fumo, veri nemici della nostra bellezza e della nostra salute in linea generale.

Stop alle rughe e alle borse intorno agli occhi grazie a un ingrediente

Ovviamente seguire una valida alimentazione è un altro importante consiglio da seguire come cercare di scacciare il più possibile il poco fa menzionato stress dalle nostre vite, magari facendo tanto movimento o attività sportiva vera e propria. E non dimentichiamoci di puntare anche a un’ottima skincare, utilizzando prodotti di qualità nonché giusti per la tipologia della nostra epidermide.

Occuparci di lei deve essere un dovere ma anche un piacere. Ed è oneroso farlo fin da quando siamo ragazze. Non dimentichiamoci mai di struccarci la sera, prima di andare a dormire e, anche se non ci siamo truccate, dedichiamoci comunque alla pulizia del viso in quel frangente, come al mattino. E se inseriremo questo ingrediente potremo scordarci sia delle rughe che delle borse.

L’olio, la nostra salvezza

Parliamo dell’olio. Molti lo hanno sentito nominare per la cura delle chiome o della pelle del corpo ma non del viso. In realtà è molto sfruttato all’interno del vasto quanto affascinante mondo della Cosmesi. Ne esistono varie tipologie e va scelto con molta cura, non solo basandosi sul proprio gusto personale, ma soprattutto a seconda del tipo della nostra epidermide.

In ogni caso i più noti e amati solo quelli di jojoba e all’uva. Andrebbe applicato la sera, dopo aver già effettuato le operazioni di detersione e di tonificazione. Se poi si ha la pelle particolarmente secca si può anche mescolare senza problemi l’olio con la propria crema per rendere l’effetto ancora più idratante. Inoltre può anche essere utilizzato come base per il trucco.