Zanzare, addio pizzichi e prurito: questo strumento costa pochissimo ma è una salvezza | Devi sempre averlo in casa

Zanzare, bye bye piccoli malesseri dopo la loro puntura. Grazie a lui starai bene subito, costa pochissimo.

Con l’arrivo dell’estate ecco che ritornano a farci compagnia, soprattutto nei nostri momenti di relax, le care zanzare. Se poi amiamo trascorrere del tempo in giardino o sul balcone sappiamo benissimo che costoro stanno lì belle che pronte a farci compagnia. Una compagnia, di certo, per nulla gradita.

Solitamente ci accorgiamo della loro presenza e del loro arrivo ma se stiamo magari riposando ciò diventa molto più difficile da notare. Lo stesso possiamo dire se di notte entrano nella nostra stanza mentre stiamo dormendo. E qui la più grande paura è che possano colpire i nostri bambini, soprattutto se particolarmente piccini.

In molti sentenziano che le zanzare siano maggiormente attratte da chi possiede del sangue dolce anche se, alla fine, come si suol dire, non guardano in faccia nessuno. In ogni caso se abbiamo spruzzato sulla pelle profumi dolciastri o creme che attirano il loro interesse è più facile che diventiamo un super bersaglio di punture.

Zanzare, bye bye pruriti grazie a lui

Chiaramente non è bello essere punti anche perché possiamo provare fastidiosi prurito e vari pizzichi. E tra l’altro possono anche formarsi dei rossori che assomigliano a dei brufoletti. E ciò tende a mandare in tilt molte persone che vogliono nasconderli dal punto di vista estetico soprattutto se sono state colpite al viso, al collo o alle braccia.

Certo, esistono prodotti, che possiamo acquistare in farmacia, così come al supermercato, che ci aiutano ad alleviare tutto ciò così come alcuni mezzi utili per tenere lontane da noi le zanzare ma non sempre abbiamo tutto ciò a disposizione. In ogni caso se punteremo a questo strumento, che è decisamente low cost, non dovremo preoccuparci più di nulla al riguardo.

Questo strumento ti salva l’estate

Parliamo degli anti zanzare elettrici che possono funzionare senza problemi anche negli spazi aperti dal momento che sono impermeabili. In sostanza funzionano per intrappolare le zanzare o tramite energia elettrica, calore o l’emissione di CO2. Moltissimi li sfruttano però all’interno delle loro abitazioni soprattutto nelle zone notte.

Non hanno controindicazioni per la nostra salute. Diciamo che basta seguire alla lettera le dritte e le istruzioni riportate sulla confezione per stare sereni. Fondamentale è comunque arieggiare sempre come si deve la stanza prima di soggiornarvi nuovamente. E questa è una raccomandazione da tenere a mente soprattutto se abbiamo in casa bimbi o comunque soggetti vulnerabili.