WhatsApp, su Samsung e iPhone non funziona più: da questa data perdi tutti i tuoi messaggi | Occhio alla lista

WhatsApp ha rilasciato una lista ben precisa, sono diversi i modelli tra Samsung, iPhone ecc., dove l’app non funzionerà più. Attenzione perché potreste perdere tutto dall’oggi al domani.

È una tra le app di messaggistica più usate di sempre, in quanto grazie alle sue particolari funzioni, permette agli utenti iscritti di tenersi in contatto sempre, a prescindere da quale sia il luogo di residenza. Nel corso degli anni abbiamo assistito a diversi cambiamenti, ogni aggiornamento ha portato l’implementazione di nuove funzionalità modificandone anche altre già collaudate.

Di recente abbiamo assistito tra l’altro a moltissime altre funzioni, non tutte proprio gradite, come per esempio il cambio di colore del tema, motivo per cui gli sviluppatori hanno impostato una palette con diversi colori tra i quali scegliere e per i nostalgici c’è la possibilità di tornare all’iconico “verde WhatsApp”.

Ovviamente ogni volta che una nuova versione viene rilasciata tra gli aggiornamenti delle app, bisogna tenere conto che non tutti i sistemi operativi potranno supportare le suddette modifiche, per questo, fareste meglio a tenere d’occhio questa lista aggiornata, i cui modelli non potranno più beneficiare della pratica applicazione.

Su alcuni Samsung e iPhone, WhatsApp non funzionerà più

Prima di svelarvi quali sono i modelli per i quali WhatsApp non sarà più supportato, volevamo ricordarvi che per ovviare a questo problema, ci sono indicativamente tre soluzioni tra le quali scegliere. La prima consiste nel verificare che il proprio dispositivo non disponga di qualche aggiornamento di sistema del quale si ignorava l’esistenza. Molte volte, portare il telefono alla versione più recente, potrebbe farvi guadagnare qualche mese in più, grazie al quale potrete comunque continuare ad utilizzare l’app.

Un secondo passaggio è quello di scaricare un’app di messaggistica alternativa, badate bene però che se l’interlocutore non dispone della medesima app voi non potrete comunicare con loro. L’ultima spiaggia che per certi aspetti è anche la soluzione più immediata è quella di mettere mano al portafoglio e comprare un nuovo dispositivo, possibilmente recente, in modo che non abbiate più problemi per diversi anni. Ce ne sono di diverse marche e fasce di prezzo, non necessariamente dovrete spendere cifre elevate.

Ecco la lista

Qualora il vostro telefono rientrasse in uno di questi modelli, presenti in questa lista, sappiate che purtroppo per voi, WhatsApp smetterà di funzionare dal 1° giugno. Ve li riportiamo tutti divisi per marca:

SAMSUNG : Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Xcover 2;

: Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Xcover 2; APPLE (iOS) : iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus;

: iPhone 6S, iPhone SE, iPhone 6S Plus; LG : LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus F7;

: LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus F5, LG Optimus L3 II, LG Optimus L7II, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L7 Dual, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus L2 II, LG Optimus L4 II, LG Optimus F6, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus F7; HUAWEI : Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2;

: Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2; SONY : Sony Xperia M;

: Sony Xperia M; LENOVO : Lenovo A820;

: Lenovo A820; ZTE : ZTE V956 – UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo;

: ZTE V956 – UMI X2, ZTE Grand S Flex, ZTE Grand Memo; ALTRE MARCHE: Faea F1THL W8, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Archos 53 Platinum.

Qualora il vostro dispositivo rientrasse in questo elenco e decidiate di acquistare un telefono nuovo, ricordatevi di fare il backup delle vostre chat prima di effettuare il passaggio della sim dal vecchio al nuovo smartphone, se non volete perdere tutte le chat, le emoji e così via.