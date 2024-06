WhatsApp, novità chat in arrivo: grazie all’AI non ascolterai più un messaggio audio: la soluzione è geniale

WhatsApp, stop alle note vocali grazie all’Intelligenza Artificiale. Comincia a festeggiare.

Nonostante ne nascono sovente di nuove rimane sempre e comunque lei l’App di messaggistica istantanea più amata e, se vogliamo, sfruttata al mondo. Lei, la divina WhatsApp, appare ormai in tutti i dispositivi mobili. E da quando esiste pure la sua versione Web ecco che in tantissimi l’hanno pure messa sul pc di lavoro.

Insomma, fare a meno di lei, ora come ora, non è facile se non proprio impossibile. Il suo primo punto ha favore è che è rigorosamente gratis e che è capace di stare sempre, come si suol dire, sul pezzo. Difatti quasi ogni settimana sono disponibili aggiornamenti volti a migliorare la nostra esperienza con lei.

Possono riguardare vari ambiti, anche la grafica che è molto bella, colorata e intuitiva. Tuttavia è il fatto di poter inviare file anche di grandi dimensioni, nonché di svariato genere, a renderla ancora più accattivante soprattutto a chi la utilizza principalmente per motivi lavorativi e si trova sovente fuori casa o ufficio per adempierli. Parliamo magari di giornalisti e reporter.

WhatsApp, stop alle note vocali grazie alla AI

E sempre per chi opera nella modalità di telelavoro, che è molto diffusa, WhatsApp è fantastica per mettere in atto le call che hanno ormai soppiantato le classiche riunioni di persona. Inoltre anche le chat di gruppo sono molto apprezzate per scambiarsi opinioni e informazioni in ambito professionale.

Tuttavia la vera innovazione sono state le note vocali. Inizialmente non potevano durare un granché ma ora la loro durata è pressoché illimitata. E così molte persone hanno incominciate a vedere come uno strumento super valido per sostituire le telefonate. Ora però potremmo dire loro addio grazie alla AI.

Come funzionerà la nuova geniale soluzione

In sostanza non dovremo più ascoltare le note ma potremo tranquillamente leggerle. In che senso? Grazie appunto all’Intelligenza Artificiale il messaggio vocale verrà trasformato in uno di testo tramite la trascrizione. Chiaramente noi potremo scegliere o meno di approfittare di questa ghiotta novità.

Capite dunque bene che così potremo ascoltarle, o meglio, leggerle anche quando siamo in riunione o comunque impossibilitati ad ad ascoltare un audio. Tuttavia così non si diminuirà l’utilizzo di questa moda che fa storcere il naso ai più che si dicono paurosamente stanchi di riceverle a tutte le ore anche da amici e conoscenti.