Weekend a Roma e provincia, cosa fare il 18 e 19 luglio 2026: sagre, concerti, arte e spettacoli

Il fine settimana di sabato 18 e domenica 19 luglio 2026 permette di scegliere fra i grandi spettacoli della Capitale, la musica dal vivo sulle rive del Tevere, il teatro nei luoghi dell’archeologia, le feste dedicate ai prodotti locali e le serate nei centri storici della provincia. Il programma conduce dalla Cavea dell’Auditorium al Circo Massimo, da Ostia Antica ai Castelli Romani, fino ai paesi della Valle dell’Aniene e ai Monti della Tolfa. Una mappa ampia, fatta di appuntamenti precisi, che consente di costruire la giornata partendo dai propri interessi: un concerto internazionale, una sagra storica, uno spettacolo all’aperto, una visita serale o una cena legata alle ricette del territorio.

Eventi del weekend a Roma: concerti, teatro e serate all’aperto

Roma, Jacob Collier e Frah Quintale nella Cavea dell’Auditorium

Il Roma Summer Fest, rassegna musicale, propone due serate molto differenti nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, in viale Pietro de Coubertin 30. Sabato 18 luglio alle ore 21 arriva Jacob Collier, musicista britannico conosciuto per la capacità di muoversi fra jazz, pop, armonie vocali e sperimentazione. Domenica 19 luglio, sempre alle 21, il palco sarà occupato da Frah Quintale, protagonista della nuova scena cantautorale italiana. La doppia data consente di scegliere fra una ricerca musicale internazionale costruita su arrangiamenti complessi e una serata rivolta al pubblico che segue il pop urbano e la scrittura contemporanea.

Roma, l’Aida di Verdi al Circo Massimo

Aida, spettacolo lirico inserito nel Caracalla Festival, va in scena sabato 18 luglio alle ore 21 al Circo Massimo, con accesso da via del Circo Massimo. L’opera di Giuseppe Verdi viene proposta nell’allestimento ideato da Davide Livermore, già presentato al Teatro dell’Opera di Roma nel 2023. La vastità dello spazio permette alla dimensione monumentale del titolo verdiano di trovare una cornice coerente, soprattutto nelle scene corali e nei passaggi musicali più solenni. È una scelta adatta a chi desidera assistere a un grande spettacolo serale nel cuore archeologico della città, con biglietti disponibili in differenti fasce di prezzo.

Ostia Antica, “Alcesti” nel Teatro Romano

Nel Teatro Romano di Ostia Antica, sabato 18 luglio alle ore 21, viene rappresentata Alcesti di Euripide, spettacolo teatrale diretto e interpretato da Filippo Dini. La tragedia, della durata di circa un’ora e trenta minuti, affronta il sacrificio della protagonista, disposta a morire al posto del marito Admeto, e il suo misterioso ritorno dal regno dei morti. Nel cast figurano Deniz Ozdogan, Aldo Ottobrino, Denis Fasolo, Sandra Toffolatti e lo stesso Dini; le musiche sono di Paolo Fresu. La collocazione all’interno dell’antico teatro restituisce forza alle parole del testo e al rapporto fra destino, amore e fragilità umana.

Roma, jazz e rock’n’roll a Village Celimontana

A Villa Celimontana, con ingresso da via della Navicella 12, la giornata di domenica 19 luglio comincia alle ore 13 con il brunch musicale “Love Notes”, concerto dedicato agli standard jazz che hanno raccontato l’amore. Sul palco Amira D’Apote al pianoforte, Simone Calomino alla voce e Sergio Di Mico al contrabbasso. La sera cambia ritmo: alle 21 la scuola Boogie Marconi tiene una lezione gratuita di primi passi, mentre alle 22 suona La Conventicola del Rock’n’Roll. L’ingresso è libero e l’appuntamento permette di trascorrere nello stesso parco una parte del pomeriggio e la serata, passando dal jazz alle danze ispirate agli anni d’oro del rock.

Roma, concerti sotto Castel Sant’Angelo

Terrazza Tevere, rassegna musicale e spazio serale sul Lungotevere Castello, sotto Castel Sant’Angelo, si raggiunge dagli accessi di Ponte Sant’Angelo e Ponte Umberto I. Sabato 18 luglio alle ore 19 sono in programma Aquarius Duo sul palco Terrazza Tevere e Giacomo Docimo al River Grill; alle 22 il palco Vibes ospita i Lady G Evolution, progetto che rilegge il repertorio di Lady Gaga con una formazione dal vivo. Domenica 19 luglio alle 19 suonano Samuel Stella al River Grill e il duo formato dal sassofonista Red Pellini e dal pianista Riccardo Biseo sul palco principale. È una proposta indicata per chi vuole unire una passeggiata nel centro storico, la cena lungo il fiume e un concerto serale.

Roma, laboratorio per bambini a Villa Borghese

Alla Casina di Raffaello, ludoteca e spazio culturale situato a Villa Borghese, sabato 18 luglio alle ore 10 si svolge “Esplorazioni ad arte”, visita con laboratorio rivolta ai bambini dai 6 agli 11 anni accompagnati da un adulto. Il percorso, della durata di circa 75 minuti, porta i partecipanti a osservare alberi monumentali, sculture, acqua e presenze animali del parco, per poi realizzare una mappa personale dell’esperienza. Il costo è di 8 euro per ciascun bambino e la prenotazione è obbligatoria. L’attività offre alle famiglie un appuntamento mattutino concreto, prima delle ore più calde, in uno degli spazi verdi centrali di Roma.

Sagre e appuntamenti in provincia di Roma: sapori, musica e tradizioni

Castel Madama, torna la Sagra della Pera Spadona

La 65ª Sagra della Pera Spadona, festa tradizionale ed enogastronomica, occupa Piazza Dante e il Castello Orsini di Castel Madama per l’intero weekend. Sabato 18 luglio, gli stand gastronomici aprono alle 17; alle 18.30 iniziano le lezioni di pizzica e taranta, alle 20 suona Vincenzo Salamone, alle 21.30 arrivano gli Antidotum Tarantulae con il loro repertorio folk e alle 23 è previsto il dj set di Nicolò Bontempi.

Domenica 19 luglio, il programma comincia alle 10 nel chiostro del Castello Orsini con la Mostra del Ricamo Castellano e un’esposizione fotografica dedicata alla storia della sagra. Gli stand e il mercato artigianale aprono alle 11 in Piazza Dante; alle 12 si svolgono l’esibizione del Centro anziani, il Saltarello Castellano e la degustazione della pera. La giornata prosegue alle 18.30 con canti, danze e stornelli, fino al concerto del Trio Monti alle ore 21. La Pera Spadona, nata da un innesto realizzato nel territorio quasi due secoli fa, diventa il punto di partenza per raccontare agricoltura, cucina e memoria locale.

Roviano, la crespella alla mentuccia protagonista in piazza

A Roviano, sabato 18 luglio dalle ore 17, Piazza della Repubblica ospita la Sagra de Ju Salavaticu, appuntamento gastronomico dedicato alla crespella aromatizzata con mentuccia e preparata direttamente nelle grandi padelle. Il piatto, nato come merenda contadina, viene servito caldo insieme alle salsicce alla brace, accompagnato da vino, musica e giochi popolari. Vale la pena raggiungere Roviano per assaggiare una ricetta difficilmente presente nei menu ordinari, custodita attraverso una preparazione essenziale e legata alla cucina domestica della Valle dell’Aniene.

Allumiere, Sagra del Contadino e Festa della Porchetta

Al campo sportivo La Cavaccia di Allumiere, la Sagra del Contadino e l’11ª Festa della Porchetta uniscono cucina rurale, butteri, motori, musica e competizioni legate alle contrade. Sabato 18 luglio, le iscrizioni al Rugged Super Test cominciano alle 15, le qualificazioni alle 16 e le finali di enduro in notturna alle 21. Alla stessa ora iniziano il concerto di Alessandro e Jacopo Galli e l’intrattenimento di Gallievents; a mezzanotte sale in consolle Michele Sergio.

Domenica 19 luglio, gli stand restano aperti anche a pranzo. Alle 17.30 prende il via il Trofeo del Contadino, corsa degli asini a eliminazione diretta; alle 21 suona la band Strange People e alle 22 si disputa il Minipalio delle Contrade. Il menu comprende acquacotta, lasagne, tonnarelli all’amatriciana, gnocchi con asparagi e pancetta, porchetta calda, agnello, salsicce, lumache al sugo, pizza brodosa e ciambelle fritte. L’ingresso nell’area della festa è gratuito, mentre le consumazioni vengono acquistate agli stand.

Tivoli, Ginevra Di Marco e Mamarua in Piazza Campitelli

La rassegna musicale Art Tivoli 2026 – Altisuoni raggiunge il fine settimana con due concerti gratuiti in Piazza Campitelli, nel centro storico medievale. Sabato 18 luglio alle ore 21 si esibisce Ginevra Di Marco, interprete che ha costruito il proprio percorso unendo canzone d’autore, culture musicali del Mediterraneo e repertori popolari. Domenica 19 luglio, alla stessa ora, il palco passa alle Mamarua: Lavinia Mancusi e Denise Di Maria lavorano sulle voci, sui ritmi mediterranei e sulla relazione fra tradizione e scrittura contemporanea. La piazza raccolta favorisce un ascolto vicino agli artisti e permette di abbinare il concerto a una passeggiata serale nel centro di Tivoli.

Tivoli, Villa Gregoriana aperta durante la notte

Sabato 18 luglio, Villa Gregoriana propone “Una notte nella Valle dell’Inferno”, apertura serale dedicata al parco storico e al paesaggio naturale creato dalle cascate dell’Aniene. L’ingresso è in Largo Sant’Angelo 1. La visita autonoma è possibile dalle 21 alle 24, con ultimo accesso alle 23; la visita guidata comincia alle 21.30 e dura circa due ore. Il percorso attraversa sentieri, grotte, punti panoramici e aree immerse nella vegetazione, con prenotazione obbligatoria e scarpe adatte a un terreno irregolare. È una scelta adatta a chi desidera conoscere Villa Gregoriana in una condizione visiva insolita, quando il buio modifica la percezione della valle e dei salti d’acqua.

Frascati, Danilo Rea e Martux_m rendono omaggio a Sakamoto

A Villa Torlonia di Frascati, in viale Annibal Caro, sabato 18 luglio alle ore 21 va in scena “Sakamoto & Me”, concerto e progetto audiovisivo con Danilo Rea e Martux_m. Il pianoforte dialoga con l’elettronica e con le immagini realizzate dall’artista argentino Mauro Cosenza, ripercorrendo le colonne sonore e il linguaggio musicale di Ryuichi Sakamoto. Le composizioni originali e l’improvvisazione ampliano il repertorio del musicista giapponese, conservandone la ricerca sul rapporto fra sonorità classiche, cultura orientale e tecnologia. L’appuntamento fa parte dell’Estate delle Ville Tuscolane e della rassegna I Concerti nel Parco.

Albano Laziale, due serate di musica in Piazza Pia

Il Rock Festival 2026, rassegna musicale a ingresso libero, prosegue in Piazza Pia ad Albano Laziale. Gli stand aprono alle ore 18. Sabato 18 luglio, dalle 21, arriva lo spettacolo “Voglio tornare negli anni ’90”, costruito con successi dance, animazione ed effetti scenici. Domenica 19 luglio, sempre dalle 21, il festival si chiude con i Vasco Millennium, formazione tributo dedicata alle canzoni di Vasco Rossi. Le due serate hanno una formula dichiaratamente popolare e puntano su repertori immediatamente riconoscibili, adatti a un pubblico ampio e a chi desidera trascorrere la serata nel centro di Albano senza acquistare un biglietto.

Cervara di Roma, osservazioni astronomiche a Prataglia

All’Osservatorio astronomico Claudio del Sole, in località Prataglia a Cervara di Roma, sabato 18 luglio torna Cervara Astronomica, appuntamento culturale e scientifico dedicato all’osservazione del cielo. Sono previsti tre turni, alle 21.45, alle 22.30 e alle 23.15. La partecipazione è gratuita con prenotazione e lo svolgimento dipende dalle condizioni meteorologiche. La posizione montana e la distanza dalle maggiori fonti di illuminazione urbana rendono l’osservatorio un luogo adatto per riconoscere costellazioni, pianeti e corpi celesti con l’assistenza degli esperti.

Subiaco, Dora Maar raccontata in “Schiava di Picasso”

Al Teatro Narzio di Subiaco, in via Cavour 100, sabato 18 luglio alle ore 21 viene rappresentato “Schiava di Picasso”, spettacolo della rassegna Portraits on Stage. Monica Rogledi interpreta Dora Maar, fotografa e artista legata per anni a Pablo Picasso, mentre la regia è affidata a Blas Roca Rey. Il lavoro, tratto dal romanzo di Osvaldo Guerrieri, ricostruisce la figura di una donna rimasta a lungo racchiusa nel racconto della relazione con il pittore spagnolo. La serata permette di riscoprirne l’identità artistica e il percorso umano attraverso una forma teatrale intima, incentrata sulla parola e sulla memoria.

Anticoli Corrado, teatro di strada in Piazza Santa Vittoria

Domenica 19 luglio alle ore 21, Piazza Santa Vittoria ad Anticoli Corrado accoglie “Balconate Liriche”, spettacolo teatrale del festival Portraits on Stage. Il lavoro rielabora il primo atto de L’amore delle tre melarance, trasformandolo in una rappresentazione costruita per balconi, finestre e spazi della piazza, con attori e figure animate. Il costo indicato è di 6 euro, con riduzione a 3 euro. La particolare struttura urbana di Anticoli Corrado diventa parte della scena e avvicina il pubblico a una forma di teatro capace di utilizzare direttamente l’architettura del paese.

Mandela, visite al Castello del Gallo

Il Castello del Gallo, in Borgo Mandela 7, apre alle visite guidate sabato 18 e domenica 19 luglio, con ingressi a partire dalle ore 10 su prenotazione. La visita dura circa 45 minuti e attraversa gli ambienti storici della residenza, inserita nel paesaggio della Valle dell’Aniene. Il biglietto intero costa 15 euro, mentre i bambini sotto i 12 anni entrano gratuitamente. È un appuntamento indicato per chi vuole dedicare la mattina alla storia del territorio e proseguire successivamente verso una delle sagre o delle rappresentazioni previste nei comuni vicini.

Castelnuovo di Porto, arte contemporanea nella Rocca Colonna

Alla Rocca Colonna, in Piazza Vittorio Veneto 16 a Castelnuovo di Porto, è visitabile la mostra “Waldeinsamkeit” di Elizabeth Waltenburg. L’esposizione, composta da circa quaranta opere, resta aperta sabato 18 e domenica 19 luglio dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 19, con ingresso gratuito. Il titolo richiama una parola tedesca legata alla sensazione di raccoglimento provata nei boschi; dipinti e lavori grafici costruiscono un percorso sul rapporto fra essere umano, natura e solitudine. La sede rinascimentale della Rocca aggiunge profondità alla visita e offre un’alternativa culturale nelle ore diurne.

Dove andare nel fine settimana fra Roma e il territorio

Il programma del 18 e 19 luglio permette di disegnare percorsi molto differenti. Roma concentra grandi produzioni, concerti internazionali e spazi serali aperti fino a tardi. La provincia offre sapori precisi, ricette custodite localmente, musica nelle piazze, osservazioni astronomiche e spettacoli costruiti dentro castelli, teatri e centri storici. Si può partire al mattino da una mostra o da una visita, raggiungere nel pomeriggio Castel Madama, Roviano o Allumiere e chiudere la giornata con un concerto a Tivoli, Frascati o Albano. La scelta dipende dalla distanza che si vuole percorrere e dal tempo che si desidera dedicare a ciascun luogo: questo weekend premia soprattutto chi costruisce il proprio itinerario prima di partire.