Weekend a Roma e Provincia, cosa fare il 16 e 17 maggio: sagre, street food, tennis, teatro e borghi da vivere

Roma e la sua provincia arrivano al weekend di sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 con un’agenda fitta, concreta, molto adatta a chi vuole scegliere davvero dove andare. C’è la città del cibo di strada, con il Supplì Festival a Testaccio, San Pietro Street Food a due passi dal Cupolone e la Sagra della Porchetta al Parco Laurentino. C’è la Roma dell’architettura aperta, grazie all’avvio di Open House Roma. C’è il grande tennis al Foro Italico, con le finali degli Internazionali BNL d’Italia. E poi ci sono i comuni della provincia: Carchitti con la Sagra delle Fragole, Cerveteri con un festival nel giardino del Castello Ruspoli, Nerola con gli gnocchi al sugo di castrato. Un fine settimana romano in senso pieno: popolare, goloso, culturale, sportivo, con appuntamenti diversi per ritmo, pubblico e atmosfera.

Eventi a Roma e Provincia nel weekend: la Capitale sceglie gusto, sport e cultura

Roma – San Pietro Street Food

Tipologia: evento enogastronomico e street food

Luogo: Piazzale Gregorio VII, Roma

Quando: sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, dalle 12:00 alle 24:00

Perché andarci: perché permette di vivere una serata romana semplice e scenografica, con il Cupolone sullo sfondo e la possibilità di cenare all’aperto senza uscire dalla città.

San Pietro Street Food porta a Piazzale Gregorio VII un villaggio dedicato al cibo di strada, con cucine su ruote, proposte regionali, sapori internazionali e un contesto urbano che fa la differenza. La zona è quella giusta per chi vuole abbinare una passeggiata nel cuore di Roma a un momento conviviale, magari dopo un giro nei pressi del Vaticano o lungo la Passeggiata del Gelsomino. L’evento è pensato per un pubblico ampio: famiglie, gruppi di amici, coppie, turisti e romani che cercano una serata informale in un luogo riconoscibile della Capitale.

Roma – Supplì Festival 2026, decima edizione

Tipologia: evento enogastronomico, street food romano

Luogo: Città dell’Altra Economia – Testaccio Estate, Largo Dino Frisullo, Roma

Quando: sabato 16 maggio dalle 12:00 all’01:00; domenica 17 maggio dalle 12:00 alle 22:30

Perché andarci: perché il supplì diventa il punto di partenza per raccontare Roma attraverso uno dei suoi simboli più immediati, pop e riconoscibili.

A Testaccio il Supplì Festival festeggia dieci anni e lo fa nel modo più diretto: mettendo al centro una delle ricette romane più amate, nella cornice della Città dell’Altra Economia. È una scelta perfetta per chi vuole un pranzo lungo, una merenda salata o una cena informale, con il vantaggio di un luogo facile da raggiungere e già abituato ad accogliere eventi gastronomici. Il supplì qui non è soltanto uno sfizio: diventa racconto di cucina cittadina, memoria di friggitoria, gusto da mangiare in piedi o seduti, senza bisogno di formalità. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma – Sagra della Porchetta al Parco Laurentino

Tipologia: sagra urbana, evento enogastronomico

Luogo: Parco Laurentino, Via di Trigoria 62, Roma

Quando: sabato 16 e domenica 17 maggio 2026

Perché andarci: perché porta dentro Roma Sud una festa di sapori popolari, adatta a famiglie e gruppi, con la porchetta al centro della scena.

Il Parco Laurentino dedica due giornate alla porchetta, con una proposta costruita intorno a uno dei prodotti più forti della tradizione del Centro Italia. La formula è quella della festa all’aperto: porchetta, arrosticini, burger, pizza romana e piatti pensati per una giornata senza troppi passaggi organizzativi. È un appuntamento interessante per chi abita nel quadrante sud della città e vuole restare vicino casa, ma anche per chi cerca un’alternativa alle classiche uscite nel centro storico.

Roma – Open House Roma 2026

Tipologia: rassegna culturale, architettura, visite guidate

Luogo: vari luoghi della città; programma diffuso in oltre 220 siti di Roma

Quando: da sabato 16 maggio; il programma prosegue fino a domenica 24 maggio 2026

Perché andarci: perché consente di entrare in luoghi spesso chiusi al pubblico e vedere Roma da una prospettiva più intima, architettonica, sorprendente.

Il weekend del 16 e 17 maggio segna l’avvio di Open House Roma 2026, una delle occasioni più interessanti per chi ama scoprire la città oltre i percorsi abituali. L’edizione prevede circa 300 eventi gratuiti in oltre 220 luoghi, con palazzi storici, case private, spazi contemporanei, studi professionali, siti archeologici, infrastrutture urbane e architetture normalmente non accessibili. Per il lettore di Romait.it è uno degli appuntamenti più utili del fine settimana: permette di costruire un itinerario su misura, scegliendo quartieri, edifici e orari in base alla propria curiosità.

Roma – Internazionali BNL d’Italia 2026

Tipologia: evento sportivo internazionale

Luogo: Foro Italico, Campo Centrale, Roma

Quando: sabato 16 maggio, sessione diurna ore 12:00 con finale singolare WTA e semifinale doppio ATP; domenica 17 maggio, sessione diurna ore 12:00 con finale singolare ATP, finale doppio ATP e finale doppio WTA

Perché andarci: perché il Foro Italico vive il momento più atteso del torneo, con le finali che chiudono una delle grandi settimane sportive della Capitale.

Il tennis resta uno dei motivi più forti per muoversi verso il Foro Italico in questo weekend. Sabato è il giorno della finale femminile, domenica quello della finale maschile, con il programma del Campo Centrale che porta a Roma il clima dei grandi appuntamenti internazionali. Non è solo una questione sportiva: gli Internazionali trasformano l’area del Foro Italico in un luogo di incontro, con pubblico italiano e straniero, appassionati, famiglie, addetti ai lavori e curiosi. Chi vuole vivere Roma nel suo volto più internazionale trova qui una delle immagini più nette del fine settimana.

Roma – Hans Werner Henze 100

Tipologia: opera, recital musicale, rassegna culturale

Luogo: Teatro Nazionale, Via del Viminale 51, Roma

Quando: domenica 17 maggio 2026, ore 20:00

Perché andarci: perché il Teatro dell’Opera dedica un progetto al centenario di Hans Werner Henze, con un appuntamento pensato per chi cerca musica colta e teatro musicale contemporaneo.

Domenica sera il Teatro Nazionale ospita “El Cimarrón”, nel programma “Hans Werner Henze 100”, dedicato al centenario della nascita del compositore. È un appuntamento di taglio diverso rispetto alle uscite gastronomiche e alle feste popolari del weekend, ideale per chi vuole chiudere la domenica con una proposta musicale di livello, in una sala centrale e facilmente raggiungibile. La presenza del Teatro dell’Opera dà all’evento un peso culturale forte, adatto a un pubblico curioso e già abituato alla scena musicale romana.

Roma – Per Atena!

Tipologia: spettacolo teatrale

Luogo: Teatro India, Lungotevere Vittorio Gassman 1, Roma

Quando: sabato 16 e domenica 17 maggio 2026

Perché andarci: perché il Teatro India resta uno degli spazi più vivi della scena capitolina e propone un titolo che richiama mito, racconto e linguaggio contemporaneo.

Nel fine settimana arriva al Teatro India “Per Atena!”, con due giornate di programmazione. Il luogo conta molto: il Teatro India, nell’area Ostiense-Marconi, conserva una forte identità urbana e culturale, lontana dal teatro percepito come rito distante. È una proposta adatta a chi vuole una serata di spettacolo in un’area della città dove prima o dopo si può anche restare per cena o per una passeggiata lungo il Tevere.

Roma – Visite spettacolo al Teatro Argentina

Tipologia: visita spettacolo, teatro, patrimonio culturale

Luogo: Teatro Argentina, Largo di Torre Argentina 52, Roma

Quando: sabato 16 maggio 2026; ciclo in programma fino al 23 maggio

Perché andarci: perché consente di entrare in uno dei teatri storici della Capitale con un formato più narrativo rispetto alla visita tradizionale.

Il Teatro Argentina non è soltanto un luogo dove si assiste a uno spettacolo: è un pezzo della storia culturale di Roma. Le visite spettacolo permettono di attraversarne spazi, memoria e identità con un taglio più coinvolgente, adatto anche a chi non frequenta abitualmente i teatri. Per un weekend romano, è una delle opzioni più eleganti e accessibili per restare in centro e aggiungere alla giornata un’esperienza culturale concreta.

Roma e Provincia: sagre, borghi e feste popolari fuori dal centro

Palestrina, località Carchitti – 46ª Sagra delle Fragole

Tipologia: sagra, festa tradizionale, evento enogastronomico

Luogo: Carchitti, frazione di Palestrina; area centrale del paese, riferimento Via Vittorio Veneto 2

Quando: sabato 16 maggio dalle 10:00 alle 23:00; domenica 17 maggio dalle 10:00 alle 22:00

Perché andarci: perché è una delle feste di maggio più riconoscibili della provincia romana, con la fragola come prodotto identitario e una programmazione pensata per tutta la giornata.

Carchitti chiude il secondo fine settimana della 46ª Sagra delle Fragole con due giornate dense. Sabato 16 maggio sono previsti momenti per famiglie, area bimbi, spettacolo equestre alle 18:30 e musica dal vivo con “La voce della Piazza”. Domenica 17 maggio il paese accompagna la giornata conclusiva con stand, mercatini, degustazioni e atmosfera da festa agricola. È un appuntamento da scegliere se si vuole uscire da Roma senza fare troppi chilometri, entrando in un territorio dei Colli Prenestini dove la fragola è economia, memoria e rito di primavera.

Cerveteri – Caere Village

Tipologia: festival ludico, culturale e sociale

Luogo: giardino del Castello Ruspoli, Piazza Santa Maria/Piazza Risorgimento, Cerveteri

Quando: sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, dalle 10:00 alle 18:00

Perché andarci: perché porta giochi, cultura e socialità nel cuore storico di Cerveteri, in uno spazio di grande fascino architettonico.

A Cerveteri il giardino del Castello Ruspoli ospita Caere Village, festival pensato per trasformare il centro storico in un luogo di incontro, gioco e attività condivise. La forza dell’appuntamento sta nel contesto: il Castello Ruspoli, affacciato su uno dei punti più belli del borgo, permette di unire la visita al centro antico con una giornata leggera, adatta alle famiglie e a chi vuole un’uscita fuori Roma senza rinunciare a un’impronta culturale. La vicinanza con il Museo Nazionale Cerite e con l’identità etrusca della città rende la tappa ancora più interessante.

Nerola – Sagra degli gnocchi con il sugo di castrato

Tipologia: sagra, festa gastronomica

Luogo: Piazza San Sebastiano, Nerola

Quando: domenica 17 maggio 2026, dalle ore 11:00

Perché andarci: perché è una sagra di paese vera, centrata su un piatto robusto della tradizione locale e su una domenica da vivere senza fretta.

Nerola, nella Sabina romana, dedica la domenica agli gnocchi con il sugo di castrato. La formula è quella essenziale delle sagre più riuscite: un piatto riconoscibile, una piazza, un paese raccolto e il tempo giusto per arrivare a metà mattinata, fermarsi a pranzo e magari proseguire con una passeggiata. Per chi parte da Roma è una destinazione comoda, con il vantaggio di portare il lettore in un’area della provincia meno battuta rispetto ai percorsi classici dei Castelli o del litorale.

Un fine settimana romano da scegliere per ritmo, distanza e desiderio

Il weekend del 16 e 17 maggio 2026 a Roma e Provincia piace perché offre scelte molto diverse senza disperdere il lettore in appuntamenti indistinti. Chi vuole restare in città può muoversi fra Testaccio, San Pietro, Laurentino, Foro Italico, Teatro Nazionale, Teatro India e Teatro Argentina. Chi preferisce uscire dalla Capitale trova Carchitti, Cerveteri e Nerola, con tre formule riconoscibili: la sagra della fragola, il festival nel castello, il pranzo di tradizione in piazza.

È un fine settimana da organizzare con una logica semplice: mattina culturale, pranzo di sagra, pomeriggio in un borgo, serata di street food o teatro. Roma offre il suo passo più urbano, la provincia aggiunge il gusto dei paesi e delle feste di maggio. La scelta migliore dipende dal tempo che si vuole dare alla giornata: poche ore, un’intera domenica, una cena all’aperto, un teatro, una finale al Foro Italico, un piatto tipico da cercare fuori dal raccordo.