‘Vincerà lei senza dubbio’, Signorini l’ha convinta in due minuti | La donna dei record al GF

Sarà lei la vincitrice del prossimo Grande Fratello. Signorini l’ha convinta a partecipare.

Manca solo poco più di un mese, calendario alla mano, al fischio d’inizio ufficiale della nuova e super attesa edizione del padre di tutti i reality. Da tempo sono attivi, da Nord a Sud, in Italia, i provini per selezionare i nuovi concorrenti non famosi. Durante i casting costoro hanno anche il piacere di incontrare un’ex inquilino, ovvero il simpatico Giuseppe Garibaldi.

Tuttavia, la massima attenzione è rivolta ai concorrenti famosi. Nelle scorse settimane si è molto parlato del fatto che potessero fare il loro ingresso alcuni che ci hanno già partecipato. E parliamo non solo di coloro che sono stati grandi protagonisti di quello Vip, ma anche di quello più tradizionale.

Deianira Marzano ha sussurrato della possibilità di rivedere Margherita Zanatta, che non vinse, ma che lasciò comunque un segno indelebile nei cuori dei telespettatori. Dagospia sussurra anche la possibilità di rivedere Cristina Plevani, che trionfò nel corso della primissima edizione italiana del reality nel 2000.

Lei, papabile vincitrice del GF

Sempre la stessa realtà ha spifferato, ma in questi giorni, che tra i nuovi concorrenti, potrebbero esserci Enzo Paolo Turchi, nonché l’ex coppia di Temptation Island 2024 composta da Lino e Alessia. Biccy parla anche di Karina Cascella, ex opinionista storica di Uomini e Donne. Tuttavia per motivi personali, lo stesso giornale online, ha poi fatto sapere che la trattativa è stata bloccata.

Tuttavia la splendida donna, che molti darebbero per vincitrice e che avrebbe accettato di partecipare al GF avrebbe, secondo il gossip, avrebbe avuto un flirt con un’altra star del viaggio dei sentimenti. Si parla però del 2023 e lui ha a sua volta partecipato al Grande Fratello. Stiamo parlando di Mirko Brunetti. La papabile invece nuova concorrente del GF si è fatta conoscere ampiamente presso il grande pubblico e agli addetti ai lavoro grazie ad Amici e poi come velina di Striscia La Notizia. Avete capito di chi stiamo parlando?

Shaila Gatta pronta per Signorini

Della bellissima Shaila Gatta. Il suo nome è stato anticipato di recente dal sempre accorto Davide Maggio. Tra l’altro, della frequentazione con il bel Brunetti ne aveva parlato in puntata Signorini, dopo che il ragazzo era uscito dal gioco. Alcune immagini che vedevano i due impegnati in una fitta conversazione, erano state pubblicate dal settimanale Chi.

Di certo la giovane donna, grazie al suo fascino e alla sua fisicità spettacola, oltre a un ragguardevole zoccolo duro di telespettatori, calamiterà grandissima attenzione su di sé. Ora come ora si sta godendo a pieni polmoni la sua calda estate, donando ai fan tante sue meravigliose fotografie in bikini. Non mancano poi quelle insieme ai suoi più cari amici e familiari, nonché altre ancora dove è intenta ad allenarsi.