‘Vieni via dalla RAI’: Signorini il mattatore dell’estate | Per il GF arriva una super cantante: annuncio ufficiale

Secondo fonti attendibili sembra che Alfonso Signorini sia riuscito a convincere uno dei volti noti della Rai a entrare nella casa del Grande Fratello. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

A settembre andrà in onda l’ennesima edizione del Grande Fratello e al timone della conduzione ci sarà sempre Alfonso Signorini, il quale potrà contare nuovamente su Cesara Buonamici in qualità di opinionista. Al momento la produzione sta lavorando per formare il cast che a breve varcherà la soglia della porta rossa.

Non è ancora sicuro l’ingresso di Brando Ephrikian, l’ex tronista di Uomini e Donne, anche se ha ammesso durante una delle sue interviste che vorrebbe rimettersi alla prova in televisione per farsi ulteriormente conoscere dal pubblico italiano. Quest’ultimo ne ha avuto l’occasione ai tempi del trono nello studio di Maria De Filippi. Per avere conferme non ci resta che attendere.

Si dice anche che Ron Moss, l’ex Ridge Forrester di Beautiful, e Al Bano abbiano rifiutato di partecipare al reality show più longevo della televisione italiana. A seguire stessa risposta è stata data dal principe Emanuele Filiberto di Savoia, nonostante avesse avuto come proposta una rilevante somma di denaro. Come se non bastasse sembra che abbia fatto richiesta di ricoprire altri ruoli come quello dell’opinionista.

Anche se ci sono stati vari rifiuti, adesso sembra che sia arrivata una risposta positiva da un volto noto della Rai. Andando nello specifico, si tratta di una donna estremamente affascinante. Sicuramente delizierà gli occhi dei telespettatori.

Colpaccio di Alfonso Signorini: dalla Rai alla Mediaset

Lei è stata uno dei membri del cast del programma Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone (eliminato dai palinsesti e sostituito con La volta buona con Caterina Balivo. È stata al centro dell’attenzione anche per un episodio che l’ha resa contro la sua volontà protagonista.

In compenso vanta di una carriera musicale alle spalle, in quanto è stata parte della band i Gazosa e la canzone che ha spopolato qualche estate fa è stata Www.mipiacitu. Dopo ha proseguito da sola nel mondo della musica è tuttora svolge la sua attività. Lei non è altro che Jessica Morlacchi. Ecco cosa sta bollendo in pentola per la gioia di Alfonso Signorini.

Da Oggi è un altro giorno al Grande Fratello

Secondo quanto riportato sul sito gossipetv.it pare che il conduttore sia contento della sua presenza all’interno della casa. A parer suo è dotata di una grande personalità, ragion per cui darà del filo da torcere agli altri.

Si vocifera anche che la produzione voglia puntare su Lino Giuliano, Alessia Pascarella e Maika Randazzo, cioè i giovani protagonisti di Temptation Island. Ancora in trattative con Cristiano Iovine, il personal trainer che tempo fa finì al centro del gossip per via di Ilary Blasi.