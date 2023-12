Vi ricordate di Sconsolata? Anna Maria Barbera oggi è irriconoscibile e non sembra più la comica che eravamo abituati a vedere

Sconsolata, ovvero Anna Maria Barbera, dopo Zelig sono passati degli anni e pare che sia letteralmente cambiata. Andiamo a scoprire se è davvero così e di cosa si sta occupando

Anna Maria Barbera, nata a Torino il 15 gennaio 1962, è nota per essere stata nel programma Zelig Circus a partire dal 2002 interpretando il personaggio di Sconsolata. “Una donna del Sud immigrata al nord, che si esprime in un personalissimo dialetto meridionale, parole moderne, termini stranieri confuse sintassi al limite dell’invenzione”, ecco le parole che ha utilizzato per descrivere il suo personaggio in passato.

Tutti sono concordi nel dire che in questo modo ha raggiunto una popolarità tale da permetterle di costruire una carriera nel piccolo schermo. Infatti dopo questa esperienza televisiva ha avuto modo di condurre nel 2003 Scherzi a parte con Manuela Arcuri e Teo Teocoli. A seguire è stata la volta di Striscia la notizia con Luca Laurenti e Alessandro Benvenuti.

Il suo carisma e la sua personalità hanno indotto Leonardo Pieraccioni a proporle di far parte del cast del suo film Il Paradiso all’improvviso e ciò le ha permesso di ottenere la candidatura al David di Donatello come miglior attrice non protagonista.

Poi si è messa alla prova nel programma Ballando con le stelle, precisamente la prima edizione in coppia con il ballerino professionista Ilario Parise. Il tutto dimostra che accetta ogni tipo di sfida che affronta con grande entusiasmo. Adesso le sue comparse in tv sono decisamente diminuite e in tanti si sono chiesti il motivo.

Che fine ha fatto Anna Maria Barbera?

Dopo aver partecipato allo show di Rai 1, Anna Maria Barbera ha recitato anche in Matrimonio a Parigi di Claudio Risi accanto a Massimo Boldi. Nel 2019 è stata ospite di Mara Venier a Domenica In dove ha parlato della sua vita senza la tralasciare alcun dettaglio.

Per la gioia dei fan è tornata nel 2001 a Zelig proponendo nuovamente il personaggio di Sconsolata e gli applausi non sono mancati. Ma che fine ha fatto? Di cosa si sta occupando? E soprattutto è cambiata nel corso di questi anni? Le risposte non tardano ad arrivare.

Ecco come è diventata e di cosa si occupa la comica di Zelig

Essendo sparita dalla circolazione, in tanti hanno voluto sapere di cosa si sta occupando ora la comica punto in realtà ultimamente è molto presente in teatro. Nel 2018 ha esordito con lo spettacolo intitolato “Ma voi…Come stai?”.

A Domenica In ha parlato della morte di sua madre e dell’amore per la figlia Charlotte è nata Nel 1987. In quel periodo i telespettatori non hanno notato un cambiamento in lei da un punto di vista fisico.