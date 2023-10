Valeria Pasciuti, la mamma di Sophie malmenata: in molti hanno cercato di fermare l’uomo | Incubo in casa

La mamma di Sophie Codegoni, Valeria Pasciuti, non ha vissuto bei momenti a causa di terzi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli della vicenda

In questi giorni è al centro dell’attenzione l’ex tronista di Uomini e Donne per aver comunicato la separazione con Alessandro Basciano. I due che sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, dove lei aveva intrapreso una conoscenza con Gianmaria Antinolfi.

Una volta messa la parola fine alla loro conoscenza, Sophie si è lasciata andare tra le braccia di Alessandro (anche lui partecipante del Trono Classico di Uomini e Donne ai tempi di Giulia Quattrociocche sul trono). Dopo un anno di fidanzamento hanno annunciato delle attendere una bambina.

Hanno svelato il sesso durante una puntata di Verissimo con Silvia Toffanin. È stato Alfonso Signorini durante una diretta del suo reality a spoilerare il nome della piccola, ovvero Celine. Lui ha già un figlio, nato da una precedente relazione mentre per lei si tratta della prima maternità.

Purtroppo Sophie ha scoperto un’amara realtà, di conseguenza non ci ha pensato due volte a lasciarlo. A Verissimo ha fatto una delle insinuazioni tali da spingere l’avvocato di Alessandro a intervenire. In un secondo momento anche il diretto interessato ha voluto replicare su Instagram dichiarando che al momento giusto racconteranno la sua versione. Allo stesso tempo Sophie ha scatenato la curiosità della massa per aver fatto tutte le affermazioni sulla vita sentimentale della madre.

Momenti di alta tensione per Sophie Codegoni

Sophie e la madre hanno un bellissimo rapporto, come testimoniano gli scatti che tendono a condividere costantemente sui rispettivi profili social. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una bellezza strepitosa e più che madre e figlia sembrano due sorelle.

Adesso la donna non può far altro che stare accanto alla figlia in questo momento alquanto delicato. Purtroppo ha dovuto fare i conti con una situazione spiacevole, ma nonostante tutto ha trovato la forza per reagire.

“Non riuscivo a fare niente”

“Mia mamma stava con questo uomo e si è arrabbiato…Lui era veramente più forte di tutti noi, ho vissuto dei minuti in cui non sapevo cosa sarebbe successo e mi sono sentita responsabile perché ero lì, vedevo tutto, ma non riuscivo a fare niente”. Dal suo racconto è evidente che la signora Valeria ha dovuto fare i conti con un uomo alquanto violento.

Poi ha proseguito: “Questo brutto episodio è successo due mesi prima che io andassi a Uomini e Donne, stavo cercando l’amore proprio quando l’amore ha rovinato la mia vita“. Per fortuna si tratta solo di un lontano ricordo.

